Marido de Isabel Veloso retorna às pressas para hospital após notícia preocupante

Após receber novas informações sobre o quadro clínico de Isabel Veloso, Lucas Borbas decidiu antecipar o retorno a Curitiba (PR), onde a influenciadora permanece internada na UTI.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ela foi hospitalizada no fim de novembro, após apresentar um excesso de magnésio no organismo. Por meio dos Stories, Lucas comunicou a decisão e pediu apoio dos seguidores.
“Hoje, pela tarde, recebi algumas notícias não muito boas sobre a Isabel e por isso estou voltando para Curitiba. Não quero entrar em detalhes, mas peço oração a todos que sempre nos acolheram com tanto carinho”, escreveu.
O marido de Isabel ainda aproveitou para agradecer pela solidariedade que o casal vem recebendo nas últimas semanas.
“Agradeço, de verdade, a cada pessoa que tem feito tanto por nós - em silêncio, em oração, em gestos, em palavras. Seguimos firmes, com fé, e acreditando que Deus está conosco em cada passo”, acrescentou.
A influenciadora, que tornou pública sua trajetória contra o linfoma de Hodgkin, descobriu a doença em 2021 e encarou um longo percurso de tratamentos, incluindo múltiplas cirurgias e a raspagem dos cabelos por seis vezes.
Mesmo após alcançar remissão em 2023, o câncer retornou com agressividade. No início de maio, Isabel voltou a anunciar remissão e revelou que se submeteria a um transplante de medula, com o pai como doador.
O procedimento ocorreu em outubro. Ela deixou o hospital no dia 10 de novembro, mas, semanas depois, apresentou complicações que culminaram na internação atual.
Saiba Mais
- Mariana Morais 'Novo Lugar': Matheus Nicolau une leveza pop e poesia acústica em novo single
- Mariana Morais Carol Lekker se pronuncia após ser expulsa de 'A Fazenda'
- Mariana Morais MC Koringa no GTA 6? Funkeira vira personagem do jogo em clipe de novo hit
- Mariana Morais 'Maluco, Rei e Poeta’: novo single de Zé Geraldo e Landau celebra mais de vinte anos de muita amizade
- Mariana Morais As gêmeas que emocionaram o gospel: Emanuelles viram fenômeno após vídeo viral
- Mariana Morais Ticiane Pinheiro pode ganhar programa na Globo, mas deixa ferida exposta na Record