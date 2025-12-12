Marido de Isabel Veloso retorna às pressas para hospital após notícia preocupante - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após receber novas informações sobre o quadro clínico de Isabel Veloso, Lucas Borbas decidiu antecipar o retorno a Curitiba (PR), onde a influenciadora permanece internada na UTI.

Ela foi hospitalizada no fim de novembro, após apresentar um excesso de magnésio no organismo. Por meio dos Stories, Lucas comunicou a decisão e pediu apoio dos seguidores.

“Hoje, pela tarde, recebi algumas notícias não muito boas sobre a Isabel e por isso estou voltando para Curitiba. Não quero entrar em detalhes, mas peço oração a todos que sempre nos acolheram com tanto carinho”, escreveu.

O marido de Isabel ainda aproveitou para agradecer pela solidariedade que o casal vem recebendo nas últimas semanas.

“Agradeço, de verdade, a cada pessoa que tem feito tanto por nós - em silêncio, em oração, em gestos, em palavras. Seguimos firmes, com fé, e acreditando que Deus está conosco em cada passo”, acrescentou.

A influenciadora, que tornou pública sua trajetória contra o linfoma de Hodgkin, descobriu a doença em 2021 e encarou um longo percurso de tratamentos, incluindo múltiplas cirurgias e a raspagem dos cabelos por seis vezes.

Mesmo após alcançar remissão em 2023, o câncer retornou com agressividade. No início de maio, Isabel voltou a anunciar remissão e revelou que se submeteria a um transplante de medula, com o pai como doador.

O procedimento ocorreu em outubro. Ela deixou o hospital no dia 10 de novembro, mas, semanas depois, apresentou complicações que culminaram na internação atual.