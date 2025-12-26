Ator de Dona de Mim é substituído pelo irmão gêmeo após problema de saúde - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Faíska Alve’s atualmente integra o elenco de Dona de Mim, como o personagem Jeff. Recentemente, no entanto, ele teve um problema de saúde e precisou ficar longe das gravações da novela das sete por um período, tendo sido substituído pelo seu irmão gêmeo, Fumassa Alve’s.

Em entrevista ao portal Gshow, Faíska detalhou a razão da substituição, ocasionada por motivos de saúde. Na cena, os irmãos possuem os mesmos traços no rosto e a mesma altura. Inclusive, eles usam o mesmo corte de cabelo e de barba. Com isso, a mudança ficou imperceptível nas cenas da trama.

"Não sei se vocês perceberam, mas por motivos pessoais de saúde, eu precisei me ausentar das gravações, e o Fumassa assumiu o controle. Uma experiência que a gente nunca imaginou que iria acontecer", disse o ator de Dona de Mim. Fumassa, por sua vez, detalhou a experiência de ter substituído o irmão.

"O mais louco é que nós somos gêmeos, e nunca tínhamos contracenado juntos, porém, nós estamos juntos agora, no mesmo trabalho, fazendo o mesmo personagem. Estamos trabalhando juntos, mas individualmente, dando vida pra uma só gente", disse ele.