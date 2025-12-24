Raparigou ou não raparigou? Livro de "O Agente Secreto" responde

“Raparigou ou não raparigou?”. A pergunta surge em O Agente Secreto, feita por Seu Alexandre (Carlos Francisco) a Marcelo (Wagner Moura), quando o pai da falecida esposa do protagonista, a Fátima (Alice Carvalho), o questiona sobre sua fidelidade durante o casamento — no que o personagem desconversa e deixa o tópico em aberto.

Ambientado em plena ditadura militar brasileira, o filme de Kleber Mendonça Filho deixou os espectadores sem uma resposta para o questionamento do projecionista. Afinal, houve traição ou não? Embora a produção cinematográfica não responda, o livro homônimo com o roteiro do longa esclarece a questão.

No texto original, Marcelo retruca a pergunta do sogro: “Rapariguei…”. Seu Alexandre insiste novamente: “E ela também?”. “Eu não queria usar esse termo, mas ela também”, afirma o personagem vivido por Moura. “Mas foi menos que tu”, conclui o sogro. “Seu Alexandre… menos, sei lá, menos”, diz Marcelo “entre a cruz e a espada”. O diálogo é interrompido com o fim do rolo na sala de projeção, quando os personagens retornam à trama principal.

O trecho cortado da versão final do filme finalmente acalmou os cinéfilos curiosos sobre o relacionamento dos personagens. Marcelo raparigou, mas Fátima também — mesmo que menos. As páginas compartilhadas nas redes sociais renderam até um comentário de Mendonça Filho. “Que bando de fofoqueiro”, apontou o diretor.











O Agente Secreto

Com mais de 1 milhão de ingressos vendidos — consagrando-se como o filme de maior bilheteria nacional de 2025 —, O Agente Secreto acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que deixa São Paulo para trás após um passado violento e tenta reconstruir a vida no Recife de 1977. A tentativa de recomeço, porém, esbarra em um ambiente de vigilância, suspeitas e ameaças constantes, que expõem os medos, conflitos e traumas de um país mergulhado na ditadura.

Escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026, O Agente Secreto vem acumulando destaque fora do país. O longa recebeu três indicações ao Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Wagner Moura, protagonista da produção, concorre ao Globo de Ouro 2026 na categoria de Melhor Ator em Filme (Drama).

Além disso, a obra foi eleita o melhor filme do ano pela revista The Hollywood Reporter e integrou a lista do New York Times com os 25 filmes mais notáveis do ano. Foi evidenciado por nomes como Anitta e o ex-presidente norte-americano Barack Obama. Estreou em Cannes com boa recepção: Wagner Moura levou o prêmio de Melhor Ator, enquanto Kleber Mendonça Filho foi laureado como Melhor Diretor. Também conquistou prêmios da crítica e do júri em Lima.

Além de Moura, completam o elenco nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e Alice Carvalho. A direção é de Kleber Mendonça Filho, já reconhecido internacionalmente por trabalhos como Bacurau e Aquarius.