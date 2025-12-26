Próxima Página: novela das sete da Globo abordará tema delicado - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Próxima Página, futura novela das sete da Globo, definida como a substituta de Coração Acelerado, que estreia após Dona de Mim, teve alguns novos detalhes definidos para entrar em produção.

Segundo informações do jornal O Globo, a trama assinada pelos estreantes Juan Jullian e Luciana Pessanha, terá relacionamento abusivo como um dos temas principais. Além disto, a história contará, ainda, com uma editora de livros como um dos panos de fundo.

Após a morte da mãe em um trágico acidente, a protagonista, Íris, se muda para São Paulo, e participa de um concurso literário promovido pela editora de Osvaldo, de quem se aproxima sem desconfiar que é seu pai biológico. A partir daí, ela vai precisar lidar com os boicotes de Tamara, mulher de Osvaldo e agente da editora. Ao mesmo tempo, a jovem se apaixona por seu grande ídolo, Cássio Lamira, um famoso escritor que enfrenta um bloqueio criativo desde a morte da esposa.

A expectativa é de que Próxima Página estreie no segundo semestre do ano que vem, no lugar de Coração Acelerado, de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, que estreia no próximo dia 12 de janeiro.