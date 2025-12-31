Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (31/12)

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

Os melhores votos e promessas que poderias fazer nesta ocasião hão de focar-se na firme intenção de aproveitar cada dia do novo ano para te distanciar do medo e te aproximar da coragem, porém, cuida também para que essa coragem não seja cega, te metendo em encrencas desnecessárias.

O humano corajoso não deixa nunca de ter bom senso e presta muita atenção à intuição, pois, mesmo que faça planos minuciosos de como passar esta festa, quando pressente que deve mudar tudo de uma hora para outra e a intuição o confirmar, o fará sem hesitação.

Festeja o ano novo gregoriano porque esse é teu direito, mas cuida para que o usufruto do teus direitos não se converta em atitudes insolentes ou brutais, que coloquem em perigo as outras pessoas, só com o intuito de atender teus caprichos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ilusões e sonhos se misturam, não apenas para você em particular, como também para todas as pessoas em geral, configurando um cenário em que podem acontecer tanto coisas maravilhosas quanto também abomináveis. De tudo!

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Preparar-se para o que der e vier, para tudo, pois, neste momento de celebrações excessivas a influência da maioria não é o melhor exemplo a seguir, mas sua presença pode, mesmo assim, agregar um pouco de serenidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O entusiasmo alheio pode estar uma nota acima do que seria prudente, e até do que sua alma gostaria de suportar, mas não há nada a fazer a esse respeito, senão ser você a presença que coloca juízo na alma dos outros.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Querendo fazer a coisa certa muito provavelmente você contrariará a maioria, mas neste momento sua alma precisa insistir em fazer o que sente ser o melhor, evitando seguir a onda da maioria. A vida não é democrática.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure atuar com prudência e cuidado para salvaguardar seus interesses e proteger as pessoas que estejam sob sua responsabilidade neste momento. Com essa atitude você passará um ótimo réveillon em segurança.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure se vestir de uma forma em que você se sinta à vontade, mas sem perder a elegância, para que sua presença agregue harmonia a um ambiente que carece totalmente dessa. Irradie bons sentimentos e boas vibrações.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Diante do cenário que se apresenta, além de sua capacidade de o dominar ou de conduzir as coisas de acordo com seus desejos, atenha-se apenas a ter cuidado e não colocar em perigo nem a si nem a ninguém. Suficiente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Festejar é necessário e virtuoso, mas quando os festejos se transformam em situações perigosas, sua alma precisa estar atenta para não se deixar levar pelo montão, e preservar saúde e integridade a todo momento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Contribua ao bem-estar geral mantendo a lucidez, apesar do barulho e da temeridade de algumas pessoas ao seu redor. Enquanto as pessoas provocarem situações controversas, mantenha você a cabeça no devido lugar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para você conseguir relaxar e se sentir à vontade no meio desse barulho todo, procure não forçar nada nem se meter em encrencas desnecessárias. Fique na sua e, dentro do possível, proteja as pessoas próximas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça tudo intuitivamente, mesmo que ao seguir por essa linha você contrarie o que tiver sido eventualmente combinado com outras pessoas. Procure segurança, conforto e evite se envolver em quaisquer excessos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para que tudo dê certo, melhor evitar excessos, justamente num momento que convida a enfiar o pé na jaca. A contenção aparentemente impossível se tornará possível quando sua alma perceba os perigos rondando.

