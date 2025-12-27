Rayane revela desejo de Belo de ser pai: "Maria Soweta"





O cantor Belo voltou a despertar comentários sobre a possibilidade de aumentar a família. O assunto surgiu de forma descontraída durante a ceia de Natal, quando sua namorada, Rayane Figliuzzi, decidiu compartilhar com os seguidores um momento bem-humorado vivido à mesa. A influenciadora comentou sobre a superstição ligada à cor verde, usada pelo artista na ocasião, que simbolizaria a chegada de um bebê no ano seguinte, e aproveitou para provocar o companheiro sobre esse desejo.

Nos stories, Rayane Figliuzzi entrou na brincadeira e afirmou que o clima estava "pesado" porque o cantor estaria animado com a ideia de ter mais um filho. Em tom de piada, ela lançou uma condição inusitada para que isso acontecesse, sugerindo um nome pouco comum caso o bebê fosse uma menina. "Amigas, Belo tá pesando aqui porque ele tá de verde e quer neném", disse, antes de completar com a proposta irreverente envolvendo o nome Soweta.

A influenciadora seguiu com a encenação e explicou que o nome teria relação direta com a trajetória musical do namorado. "Então, assim, só vai ter neném se nossa filha se chamar Soweta", afirmou, arrancando risadas. Segundo ela, a ideia seria justificar no futuro: "porque era um grande sucesso do seu pai". O cantor, porém, não teria aprovado a sugestão, o que gerou ainda mais comentários divertidos.

Mesmo após um amigo sugerir uma alternativa mais tradicional, Rayane Figliuzzi manteve o tom bem-humorado até o fim. "Não é legal? Não gostou? Vai ser Maria Soweta", insistiu, antes de concluir entre risos que o nome ficaria "para o resto da vida". A conversa descontraída acabou chamando atenção dos fãs e reacendeu a curiosidade sobre os planos do casal.