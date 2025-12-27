Criadores de "Stranger Things" explicam o Abismo e a origem de Vecna

Revelações guardadas desde a primeira temporada redefinem a mitologia da série e apontam para um desfecho decisivo - (crédito: Reprodução / Netflix )

Os criadores de Stranger Things, Matt e Ross Duffer, detalharam as principais viradas narrativas apresentadas no volume 2 da quinta temporada da série, que chegou ao catálogo da Netflix no dia do Natal (25/12). Atenção: o texto a seguir contém spoilers.

Um dos pontos centrais revelados nos novos episódios é que o Mundo Invertido não é, como se imaginava, o local de origem de Vecna (Jamie Campbell Bower) e das criaturas da outra dimensão. Na verdade, ele funciona como um espaço intermediário, uma espécie de ligação entre o mundo real e o verdadeiro domínio do vilão. Esse universo foi batizado por Dustin (Gaten Matarazzo) de Abismo.

Segundo os irmãos Duffer, embora a explicação só tenha sido apresentada agora ao público, a ideia acompanha a série desde o início de sua concepção, ainda em 2016, durante o desenvolvimento da primeira temporada.

“Foi algo que aconteceu logo no início. Estávamos guardando essas cartas na manga por tanto tempo! Foi um verdadeiro alívio poder finalmente revelá-las”, afirmou Matt Duffer em entrevista à revista Variety.

Conforme o criador do universo, o conceito passou por mudanças ao longo dos anos. “Naquela época, não se chamava Abismo; chamava-se Dimensão X, uma referência às Tartarugas Ninja. Escrevemos um documento de mitologia (do Abismo e do Mundo Invertido) de 20 páginas. Acho que foi um exercício muito bom — passamos bastante tempo com nossos roteiristas definindo exatamente o que era o Mundo Invertido”, acrescentou.

Os produtores também comentaram outra revelação importante da temporada: a de que Vecna cometeu um assassinato em legítima defesa ainda quando criança. A cena mostra o jovem Henry Creel (Martell Romine) diante de um homem cuja identidade não é revelada, portando uma maleta que não chega a ser aberta diante do público.

De acordo com Matt e Ross Duffer, o mistério envolvendo o conteúdo da bagagem será solucionado apenas no episódio final da série, previsto para estrear na próxima quarta-feira (31/12).

“Você só viu metade dessa memória principal (de Henry/Vecna)”, explicou Matt. Ross reforçou a promessa de respostas: “Sim, veremos aquela maleta novamente. Vocês terão as respostas para essas perguntas no episódio final”.