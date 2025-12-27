Saiba detalhes do quadro de saúde de Galvão Bueno após internação - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O narrador esportivo Galvão Bueno foi internado na quinta-feira, 25 de dezembro de 2025, na Santa Casa de Londrina, no norte do Paraná, após passar mal na noite de Natal.

Segundo informações divulgadas pela família nesta sexta-feira, 26, o comunicador apresentou melhora rápida, responde bem ao tratamento e a previsão é de que receba alta hospitalar em breve para seguir a recuperação em casa.

De acordo com Letícia Bueno, filha de Galvão e CEO do Grupo Galvão Bueno, o jornalista segue em observação por precaução e passa por exames médicos. Apesar do susto, o quadro não inspira preocupação e a internação foi recomendada devido a um episódio recente de pneumonia, apenas para monitoramento e maior segurança.

Em nota, a família agradeceu as inúmeras mensagens de apoio e carinho recebidas desde que a informação veio a público. A expectativa é que Galvão deixe o hospital neste sábado, 27 de dezembro de 2025, seguindo orientação médica e mantendo os cuidados necessários durante a recuperação.