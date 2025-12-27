Harry Styles publica novo vídeo e fãs especulam "comeback"

Até o momento, Harry não se pronunciou por mais detalhes - (crédito: TMJBrazil)

Harry Styles causou alvoroço entre seus fãs nas redes sociais ao postar um novo vídeo em seu canal de YouTube neste sábado, 27. Desde o dia 24 de julho de 2023 ele não publicava nada na plataforma.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O vídeo tem duração de oito minutos e meio e mostra trechos da plateia antes do último show de sua turnê mais recente, realizado na Itália há cerca de dois anos e meio. Em seguida, o cantor aparece no palco, afirma, em italiano, que escreveu uma música, e em seguida a toca no piano.

Entre diversos closes em reações emocionadas no público, o vídeo se encerra mostrando uma multidão. Em seguida, surge a inscrição "We belong together", em inglês. Traduzindo para o português, soa algo como "Nós pertencemos um ao outro".

Como o vídeo não trouxe mais descrições ou contexto, os fãs de Harry Styles ainda não têm confirmação se o material indica o possível lançamento de um novo álbum, anúncio de uma nova turnê, ou apenas mais um vídeo em seu canal do YouTube. Até o momento, ele não se pronunciou por mais detalhes.