Ex-ator mirim é encontrado em situação de rua e vai parar no hospital

A situação delicada vivida por Tylor Chase, conhecido por ter atuado na série juvenil Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, ganhou novos desdobramentos nos últimos dias. Após ser encontrado em situação de rua e mobilizar fãs e antigos colegas, o ex-ator passou a receber atendimento médico especializado. A internação ocorreu depois de uma articulação feita por pessoas próximas, que buscaram ajuda emergencial para garantir sua segurança e estabilidade.

Segundo o influenciador Jacob "Jake" Harris, que participou diretamente do processo, foi possível acionar um serviço de crise capaz de avaliá-lo rapidamente. "Finalmente consegui entrar em contato com um centro de atendimento a crises que poderia vir e fazer uma avaliação no mesmo dia", afirmou.

Após a análise, os profissionais decidiram por uma internação temporária. "Eles determinaram que ele precisava de ajuda imediata", completou, ressaltando que o ator está sob cuidados médicos e apresenta sinais positivos de evolução.

O caso ganhou ainda mais repercussão após o envolvimento de Daniel Curtis Lee, colega de elenco de Tylor, e do ator Shaun Weiss, que também enfrentou problemas semelhantes no passado. Weiss revelou ter recebido diversas mensagens pedindo apoio e contou: "Entrei em contato com alguns amigos e conseguimos uma vaga para ele em uma clínica". Apesar disso, houve resistência inicial, e o ator acabou recusando a internação naquele momento.

Mais tarde, novas tentativas de aproximação foram feitas. "Jake havia iniciado uma conversa com ele e estava tentando criar um vínculo", explicou Weiss, acrescentando que Tylor parecia aberto à ideia de tratamento, mas demonstrava medo. "Estamos fazendo tudo o que for preciso para tirá-lo das ruas", concluiu. Tylor Chase, que também atuou em Todo Mundo Odeia o Chris e no filme Good Time Max, segue agora em acompanhamento médico em um hospital do sul da Califórnia.