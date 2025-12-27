Vini Jr. dá tênis de R$ 10 mil para amigo de Virginia

Vini Jr. dá tênis de luxo de R$ 10 mil para amigo de Virginia - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Uma celebração natalina cercada de luxo, proximidade e gestos simbólicos acabou rendendo assunto nas redes sociais. Hebert Gomes, influenciador e amigo próximo de Virginia Fonseca, viveu uma noite especial ao receber um presente de alto valor dado por Vinícius Júnior, atual companheiro da empresária. O mimo chamou atenção não apenas pelo preço, mas pelo contexto de amizade e convivência entre eles.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a comemoração, realizada na véspera do Natal, Hebert Gomes esteve ao lado de Virginia Fonseca e do atacante do Real Madrid. O jogador presenteou o influenciador com um tênis de grife avaliado em cerca de R$ 10 mil, que foi mostrado nas redes sociais. Emocionado ao abrir a sacola, ele declarou: "Eu tô tão feliz, que não consigo falar", resumindo o impacto do gesto inesperado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A relação entre Hebert Gomes e Virginia Fonseca começou ainda na adolescência, em Governador Valadares, muito antes da fama. Anos depois, ele deixou um emprego formal para trabalhar diretamente com a influenciadora, tornando-se presença constante em sua rotina. Mesmo alvo de comentários irônicos, ele sempre demonstrou lidar bem com as críticas e manteve a proximidade com a amiga, a ponto de ser escolhido padrinho de José Leonardo, filho caçula dela com Zé Felipe.

Recentemente, Hebert anunciou que decidiu seguir carreira solo como criador de conteúdo, embora reforce que o vínculo com Virginia permanece forte. Ele também passou a acompanhar de perto o relacionamento dela com Vinícius Júnior, participando de viagens e encontros. Sobre o jogador, chegou a afirmar: "O Vini é um fofo, super gente boa. Estou amando, porque vejo que ela está bem apaixonada". O presente de luxo, ao que tudo indica, foi apenas mais um símbolo dessa convivência próxima.

O post Vini Jr. dá tênis de luxo para amigo de Virginia; saiba o valor foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.