Padrasto de Virginia Fonseca detona seguidora após acusação

Danilo Nascimento, namorado de Margareth Serrão, e padrasto de Virginia Fonseca, usou as redes sociais e rebateu após uma internauta insinuar que a influenciadora estaria vivendo um relacionamento de fachada com Vini Jr.
"Virgínia não gosta de Vini Jr. e nem Danilo gosta da mãe da Virgínia, ele está com a Margareth pelo dinheiro e a fama", escreveu a seguidora. O músico não deixou barato, e responder de forma ácida.
"E você não gosta do corno do seu marido! Você não tem nenhuma foto com o corno!", disparou Danilo Nascimento, em um post feito no Instagram.
Danilo Nascimento e Margareth Serrão assumiram o relacionamento publicamente em fevereiro deste ano. Em agosto, o padrasto de Virginia Fonseca oficializou o pedido de namoro com direito a aliança de compromisso durante a comemoração de seu aniversário.
