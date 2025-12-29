Diogo Nogueira joga suposta indireta a Paolla Oliveira: "Clima pesado"

Diogo Nogueira surpreendeu a plateia da quadra da Portela, na noite do último sábado (27/12), durante a realização do seu primeiro show após o anúncio do fim do relacionamento com Paolla Oliveira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Clima pesado"

Na ocasião, após cantar a primeira música, ‘Clareou’, o cantor declarou: "A última vez que vim aqui, o clima estava pesado, pesado, pesado. Agora estou muito leve, muito leve, leve, leve", disse durante a apresentação que aconteceu em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do jornal Extra, fontes afirmam que o público que estava no show interpretou a fala do sambista como uma indireta para a ex-namorada.

Em tempo, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira anunciaram o fim do relacionamento na última segunda-feira (21/12). O anúncio do término foi feito em um post em conjunto nas redes sociais, onde os dois citam "final feliz".

O post Diogo Nogueira joga suposta indireta para Paolla Oliveira após término: "Clima pesado" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.