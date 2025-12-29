Três Graças: como será 1ª cena de Viviane Araújo com Belo na novela

Os próximos capítulos de Três Graças prometem grandes emoções e reviravoltas, e Consuelo (Viviane Araujo) surgirá como uma ex-namorada de Misael (Belo).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O surgimento da personagem ocorrerá numa tentativa de impedi-lo de fazer uma grande besteira. Num primeiro momento, ele confessará para Joaquim (Marcos Palmeira) que reencontrou a ex-amada no período em que esteve ausente, quando fugiu com o dinheiro do assalto.
- Leia também: 'Saravá': a palavra de origem afro que marcou MPB, escancarou preconceitos e hoje estampa itens de decoração
O personagem contará que pensa em ter um futuro com ela, mas Joaquim criticará as relações amorosas do amigo. Após alguns capítulos, Consuelo aparecerá no ferro-velho e revelará para Joaquim que Misael pretende se vingar de Ferette (Murilo Benício) sem que o restante do grupo saiba.
Ela dirá que foi até lá para evitar que o ex cometa uma loucura. A mulher afirmará ainda que sabe do roubo das Três Graças e dos envolvidos no crime. Uma cena de flashback inédita mostrará como foi o reencontro de Consuelo e Misael num cemitério. Na sequência, a moça dirá para Misael que toma conta dos túmulos dos pais dele, provocando a emoção do personagem.
O post Três Graças: saiba como será a primeira cena de Viviane Araújo com Belo na novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte "Stranger Things 5": Nancy e Jonathan realmente terminaram?
- Diversão e Arte A atriz de "O Agente Secreto" que começou no cinema aos 72 e chegou ao radar do Oscar
- Diversão e Arte Mundo Invertido: "Stranger Things" muda tudo na temporada final
- Diversão e Arte Museu de Planaltina recebe o 4º Salão Mestre D'Armas
- Diversão e Arte 'Café com Deus Pai' e 'Bobbie Goods': os livros mais comprados em 2025
- Diversão e Arte Simone celebra 30 anos de álbum natalino