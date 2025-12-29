Três Graças: como será 1ª cena de Viviane Araújo com Belo na novela - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Os próximos capítulos de Três Graças prometem grandes emoções e reviravoltas, e Consuelo (Viviane Araujo) surgirá como uma ex-namorada de Misael (Belo).

O surgimento da personagem ocorrerá numa tentativa de impedi-lo de fazer uma grande besteira. Num primeiro momento, ele confessará para Joaquim (Marcos Palmeira) que reencontrou a ex-amada no período em que esteve ausente, quando fugiu com o dinheiro do assalto.

O personagem contará que pensa em ter um futuro com ela, mas Joaquim criticará as relações amorosas do amigo. Após alguns capítulos, Consuelo aparecerá no ferro-velho e revelará para Joaquim que Misael pretende se vingar de Ferette (Murilo Benício) sem que o restante do grupo saiba.

Ela dirá que foi até lá para evitar que o ex cometa uma loucura. A mulher afirmará ainda que sabe do roubo das Três Graças e dos envolvidos no crime. Uma cena de flashback inédita mostrará como foi o reencontro de Consuelo e Misael num cemitério. Na sequência, a moça dirá para Misael que toma conta dos túmulos dos pais dele, provocando a emoção do personagem.

