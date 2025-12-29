Após despejo e assalto, Mário Gomes pede ajuda: "Está faltando para comer" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Mário Gomes surgiu nas redes sociais neste último domingo (28), pedindo ajuda financeira aos seus seguidores. Através do Instagram, o ator, de 73, anos, afirmou que está sem dinheiro, sem comida e passando necessidades.

"Está faltando para comer"

"Perdi minha casa ano passado de forma desonesta. Essa ano perdi todo o meu dinheiro, achei que ia dar. Tenho recebido sugestões de seguidores falando para eu fazer uma vaquinha. Eu relutei muito, mas acabei sedendo e estou fazendo uma vaquinha: qualquer valor vai me ajudar muito. Estão faltando as coisas para comer", disse o artista veterano, ao deixar um e-mail para doação em pix.

"Quem puder ajuda, ficarei muito grato", pediu Mário Gomes. No início do mês, Mário Gomes teve sua casa, um triplex na Barrinha, Zona Sudoeste do Rio, invadido por sete homens armados e encapuzados, que fizeram a família de refém e levaram R$ 50 mil. Na ocasião, o ator prestou queixa na 16ª DP.

Em tempo, o ator está sem trabalho na TV desde 2018, quando integrou o elenco da novela Tempo de Amar, na Globo. Em setembro do ano passado, ele foi despejado da mansão onde morou por 22 anos no Joá, na Zona Sudoeste da capital fluminense.

