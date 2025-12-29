Missa de sétimo dia de Odette Ernest Dias ocorre nesta terça-feira (30/12)

A missa de sétimo dia de Odette Ernest Dias, concertista e flautista que morreu aos 96 anos de causas naturais, será realizada nesta terça-feira (30/12), às 19h, no Santuário Santo Antônio, na 911 Sul. Odette foi professora da Universidade de Brasília (UnB) e uma das fundadoras do Clube do Choro. O velório ocorreu no Rio de Janeiro, onde a flautista morava desde 1994.

Nascida em Paris, em 1929, Odette chegou ao Brasil com 23 anos. Em Brasília, a instrumentista se fixou a partir de 1974, para compor o quadro de professores da UnB. Três anos depois de vir à capital, ela foi um dos pilares da fundação do Clube do Choro. Odette Ernest Dias deixou seis filhos e grande legado para a música brasileira.