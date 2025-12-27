Estudante da UnB morre após acidente de carro em São Paulo

Em nota oficial, o Instituto de Letras da UnB lamentou profundamente o falecimento da aluna - (crédito: Reprodução)

Uma estudante da Universidade de Brasília (UnB) morreu após um grave acidente de trânsito registrado na noite da última terça-feira (23/12) na Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava, interior de São Paulo. Michely Sousa Pereira, de 21 anos, cursava Letras — Línguas Estrangeiras Aplicadas (LEA) na instituição.

Michely estava no banco traseiro de um Fiat Uno que trafegava pela faixa 1 da rodovia, no sentido oeste, quando a condutora do veículo perdeu o controle da direção. Com o impacto, Michely sofreu ferimentos graves. Ela chegou a ser socorrida pelas equipes de resgate e encaminhada ao pronto-socorro de Caçapava, mas não resistiu.

Natural do bairro Vila Kolping, em Pedro II, no Norte do Piauí, Michely havia se mudado para Brasília para cursar a graduação na Universidade de Brasília. A morte precoce da estudante causou comoção entre colegas, amigos e professores.

Em nota oficial, o Instituto de Letras da UnB lamentou profundamente o falecimento da aluna. “Neste momento de dor, o Instituto de Letras se solidariza com familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto diante dessa perda irreparável”, diz o comunicado divulgado pela unidade acadêmica.

As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pela Polícia Civil de São Paulo(PCSP), que deve concluir o inquérito após a análise de laudos periciais e o depoimento de testemunhas.

Veja a nota da UnB na íntegra:

