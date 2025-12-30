Como fazer michelada: receita clássica, sem álcool e versão mexicana

Refrescante, ácida, levemente salgada e com aquele toque picante que desperta o paladar, a michelada é um dos drinks mais populares do México e tem conquistado cada vez mais brasileiros. Feita à base de cerveja, limão e molhos temperados, é perfeita para dias quentes, encontros com amigos ou para quem quer sair do óbvio.
A seguir, você aprende como fazer michelada em três versões, clássica, sem álcool e michelada especial, além de dicas importantes sobre pimenta, tomate e equilíbrio de sabores.
A michelada é um drink mexicano preparado com cerveja clara, suco de limão, sal e molhos como inglês e pimenta. Em muitas regiões do México, também é comum adicionar tomate, seja em forma de suco, molho ou passata, o que deixa a bebida mais encorpada e aromática.
Segundo Renato Augusto, bartender do Ordinário Bar, o segredo está na sensação provocada pelo primeiro gole. “Uma boa michelada é como se você estivesse dando um beijo no sol. É intensa, refrescante e te desperta na hora”. Augusto ensina a receita:
Receita de michelada clássica
Ingredientes
-
1 dash de pimenta Tabasco
-
25 ml de molho inglês
-
20 ml de limão tahiti
-
1 pitada de sal
-
Gelo
-
Cerveja clara para completar
Modo de preparo
-
Faça uma borda de sal no copo
-
Acrescente todos os ingredientes, exceto a cerveja
-
Adicione o gelo
-
Misture bem
-
Complete com a cerveja
-
Misture novamente, com cuidado
Receita de michelada sem álcool
Ideal para quem não consome bebida alcoólica, mas não abre mão do sabor.
Ingredientes
-
1 dash de pimenta Tabasco
-
25 ml de molho inglês
-
20 ml de limão tahiti
-
1 pitada de sal
-
Gelo
-
Cerveja sem álcool para completar
Modo de preparo
O preparo é o mesmo da versão clássica: monte o drink no copo com borda de sal, misture os ingredientes, acrescente gelo e finalize com a cerveja sem álcool.
Michelada da casa (versão especial)
Mais intensa e cheia de personalidade, essa versão costuma conquistar no primeiro gole.
Ingredientes
-
30 ml de Bloody Mix
-
20 ml de limão tahiti
-
50 ml de vodka
-
1 pitada de sal
-
Gelo
-
Cerveja clara para completar
Modo de preparo
-
Faça a borda de sal no copo
-
Acrescente todos os ingredientes, menos a cerveja
-
Adicione o gelo
-
Misture bem
-
Complete com a cerveja
-
Misture devagar
Como fazer Bloody Mix (base da michelada do Ordinário Bar)
Ingredientes
-
60 ml de molho inglês
-
20 ml de molho de ostra
-
5 g de sal
-
10 ml de Angostura
-
5 ml de Tabasco
Modo de preparo
Misture todos os ingredientes em um recipiente, transfira para uma garrafa e mantenha na geladeira.
Validade: até 14 dias refrigerado.
No México, adicionar tomate é muito comum. Você pode usar suco de tomate; molho de tomate; passata de tomate. A passata e o suco, segundo bartenders, garantem uma textura mais interessante e equilibram bem a acidez do limão com o sal e a pimenta.
No México, a michelada costuma ser bem mais apimentada. No Brasil, a adaptação é necessária: comece com pouca pimenta e ajuste ao seu gosto. A regra é simples: a pimenta deve provocar, não dominar.
A michelada ideal é refrescante, salgada na medida certa, ácida sem exagero e com um leve ardor no final. Para quem quer se aventurar, a michelada da casa costuma ser “amor no primeiro gole”.
