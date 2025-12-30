InícioDiversão e Arte
Como fazer michelada: receita clássica, sem álcool e versão mexicana

Drink mexicano combina cerveja, limão, sal e molhos temperados; veja versões clássica, sem álcool e uma receita especial, com dicas para acertar no equilíbrio e no toque de pimenta

A michelada é um drink mexicano preparado com cerveja clara, suco de limão, sal e molhos como inglês e pimenta - (crédito: Divulgação)
A michelada é um drink mexicano preparado com cerveja clara, suco de limão, sal e molhos como inglês e pimenta - (crédito: Divulgação)

Refrescante, ácida, levemente salgada e com aquele toque picante que desperta o paladar, a michelada é um dos drinks mais populares do México e tem conquistado cada vez mais brasileiros. Feita à base de cerveja, limão e molhos temperados, é perfeita para dias quentes, encontros com amigos ou para quem quer sair do óbvio.

A seguir, você aprende como fazer michelada em três versões, clássica, sem álcool e michelada especial, além de dicas importantes sobre pimenta, tomate e equilíbrio de sabores.

A michelada é um drink mexicano preparado com cerveja clara, suco de limão, sal e molhos como inglês e pimenta. Em muitas regiões do México, também é comum adicionar tomate, seja em forma de suco, molho ou passata, o que deixa a bebida mais encorpada e aromática.

Segundo Renato Augusto, bartender do Ordinário Bar, o segredo está na sensação provocada pelo primeiro gole. “Uma boa michelada é como se você estivesse dando um beijo no sol. É intensa, refrescante e te desperta na hora”. Augusto ensina a receita:

Receita de michelada clássica

Ingredientes

  • 1 dash de pimenta Tabasco

  • 25 ml de molho inglês

  • 20 ml de limão tahiti

  • 1 pitada de sal

  • Gelo

  • Cerveja clara para completar

Modo de preparo

  1. Faça uma borda de sal no copo

  2. Acrescente todos os ingredientes, exceto a cerveja

  3.  Adicione o gelo

  4. Misture bem

  5. Complete com a cerveja

  6. Misture novamente, com cuidado

Receita de michelada sem álcool

Ideal para quem não consome bebida alcoólica, mas não abre mão do sabor.

Ingredientes

  • 1 dash de pimenta Tabasco

  • 25 ml de molho inglês

  • 20 ml de limão tahiti

  • 1 pitada de sal

  • Gelo

  • Cerveja sem álcool para completar

Modo de preparo

O preparo é o mesmo da versão clássica: monte o drink no copo com borda de sal, misture os ingredientes, acrescente gelo e finalize com a cerveja sem álcool.

Michelada da casa (versão especial)

Mais intensa e cheia de personalidade, essa versão costuma conquistar no primeiro gole.

Ingredientes

  • 30 ml de Bloody Mix

  • 20 ml de limão tahiti

  • 50 ml de vodka

  • 1 pitada de sal

  • Gelo

  • Cerveja clara para completar

Modo de preparo

  1. Faça a borda de sal no copo

  2. Acrescente todos os ingredientes, menos a cerveja

  3. Adicione o gelo

  4. Misture bem

  5. Complete com a cerveja

  6. Misture devagar

Como fazer Bloody Mix (base da michelada do Ordinário Bar)

Ingredientes

  • 60 ml de molho inglês

  • 20 ml de molho de ostra

  • 5 g de sal

  • 10 ml de Angostura

  • 5 ml de Tabasco

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em um recipiente, transfira para uma garrafa e mantenha na geladeira.
Validade: até 14 dias refrigerado.

No México, adicionar tomate é muito comum. Você pode usar suco de tomate; molho de tomate; passata de tomate. A passata e o suco, segundo bartenders, garantem uma textura mais interessante e equilibram bem a acidez do limão com o sal e a pimenta.

No México, a michelada costuma ser bem mais apimentada. No Brasil, a adaptação é necessária: comece com pouca pimenta e ajuste ao seu gosto. A regra é simples: a pimenta deve provocar, não dominar.

A michelada ideal é refrescante, salgada na medida certa, ácida sem exagero e com um leve ardor no final. Para quem quer se aventurar, a michelada da casa costuma ser “amor no primeiro gole”.

