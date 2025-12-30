Luccas Neto é demitido do SBT e motivo vem à tona - (crédito: SBT/Divulgação)

O SBT decidiu encerrar a exibição do programa infantil Luccas Toon, apresentado por Luccas Neto. A informação foi divulgada pela coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

A atração, que ocupava as manhãs de sábado da emissora, deixará a grade já em janeiro.

De acordo com a publicação, a decisão foi motivada principalmente pelos baixos índices de audiência aliados ao alto custo mensal pago pelo licenciamento do conteúdo.

Mesmo com a aposta do canal, o programa não conseguiu alcançar o desempenho esperado desde a estreia.

Dados citados pela coluna indicam que as esquetes exibidas na Grande São Paulo não chegaram a atingir 1 ponto de audiência, resultado considerado insuficiente para manter a produção no ar.

Esse cenário acabou sendo determinante para o encerramento da parceria entre Luccas Neto e a emissora fundada por Silvio Santos.

Apesar do desempenho fraco na televisão aberta, Luccas Neto segue como um dos maiores nomes do entretenimento infantil na internet.

No YouTube, ele construiu uma base sólida de seguidores e consolidou sua própria marca, desvinculando sua imagem da do irmão, Felipe Neto, que também é uma figura de destaque nas redes.