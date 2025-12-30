Emanuelle Araújo abre o jogo sobre motivo de retorno às novelas após seis anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Emanuelle Araújo está nos preparativos para realizar o seu retorno às novelas. A atriz foi confirmada no elenco de A Nobreza do Amor, a substituta de Êta Mundo Melhor!, e que estreia em março de 2026.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista contou que, durante o tempo afastada dos folhetins, "deu um mergulho muito grande no cinema nacional", mas que estrava sentindo falta de integrar nas tramas.

"Eu adoro fazer novela. Confesso que já senti falta desse ritmo diário da novela, que é um exercício muito legal para o ator. Estava com saudade dessa troca com o público, de fazer obra aberta, que é a grande paixão nacional e faz parte da minha história", declarou Emanuelle Araújo.

"Tenho novelas muito importantes na minha trajetória", afirmou a atriz, cujo seu mais recente trabalho no gênero foi em Órfãos da Terra (2019). Em A Nobreza do Amor, Emanuelle será mãe da vilã vivida por Theresa Fonseca e mulher do personagem de Danton Mello.

"A minha personagem é uma mulher nordestina assim como eu, o que me dá muito orgulho. O Danton já é meu parceiro de outro trabalho, estamos felizes em fazer uma dupla de novo. A Theresa é uma atriz linda, não nos conhecíamos, mas tenho visto os trabalhos dela e estou encantada", adiantou a atriz.

