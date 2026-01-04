Filipe Bragança está preparado para assumir posto de "novo Mozão do Brasil"

O coração de Filipe Bragança parece bater no mesmo compasso da história que ele se prepara para contar ao Brasil. Em Coração acelerado, nova novela da Globo que estreia dia 12, o ator assume, pela primeira vez, o protagonismo em um folhetim, dando vida a João Raul, um músico sertanejo pop em busca de pertencimento, afeto e identidade. Não é apenas mais um papel: é um reencontro íntimo com suas origens e com a música, fio condutor que atravessa sua trajetória artística desde muito cedo.

"Poder revisitar e explorar minhas raízes goianas tem sido profundamente emocionante", diz o filho de Goiânia, com a calma de quem sabe exatamente de onde vem. "Eu me sinto honrado em poder contar essa história representando minha terra com amor e respeito", avalia ele, que também pode ser visto no filme recém-lançado Perrengue fashion, o qual protagoniza ao lado de Ingrid Guimarães (sua conterrânea).

A música, presença constante em sua formação, surge agora como motor dramático do personagem. "Estudo canto e alguns instrumentos há muitos anos e poder colocar isso em prática é sempre empolgante. A música sertaneja é rica, complexa e tem exigido de mim muito empenho para entregar uma performance completa e autêntica em cena."

João Raul, ou simplesmente JR, como o ator costuma chamá-lo, foge da cartilha do galã óbvio. É luminoso, carismático, mas também contraditório, movido por inquietações internas. "É um astro brilhante e um poeta entusiasmado por essência", define Filipe, que completa 25 anos neste mês. "Um jovem em busca de suas raízes, apaixonado pela música, pela vida, pela família, e também bastante ousado. É um personagem completo." O desafio de sustentar uma narrativa longa, somado às exigências musicais, tem sido intenso. "Tenho tido muito foco e disciplina. Estou amadurecendo muito enquanto ator, cantor e pessoa."

O público ainda guarda fresca na memória a imagem de Giovanni, o mocinho sensível de Elas por elas, que deu a Filipe projeção nacional em 2023. Embora ambos habitem o território dos personagens corretos, as semelhanças param por aí. "São personagens radicalmente diferentes, tanto na prática quanto na teoria", explica. "Trato-os como personagens, reconhecendo a complexidade de cada um. Giovanni foi fundamental para que eu estivesse preparado para interpretar JR", argumenta.

Brasil profundo

Coração acelerado promete ir além de um romance embalado por trilhas radiofônicas. A novela se propõe a mergulhar no Brasil profundo, onde a música sertaneja não é apenas entretenimento, mas identidade cultural. "É um mergulho intenso e apaixonante no coração pulsante de Goiás", antecipa Filipe. "Uma história conduzida por personagens intrigantes, que carregam reflexões sobre sonhos, propósito, pertencimento e amor."

A produção também se aproxima do universo real do sertanejo ao trazer participações especiais de artistas consagrados do gênero. Para Filipe, o intercâmbio tem sido tão rico quanto afetivo. "É uma aventura à parte", conta. "Esses encontros ajudam na composição do personagem, mas também são um prazer enorme. Maiara e Maraisa, por exemplo, foram parceiras gentis, tornaram essa vivência ainda mais especial e inesquecível."

A música, aliás, é uma velha conhecida em sua carreira. Nos cinemas, Filipe viveu Sidney Magal em Meu sangue ferve por você, lançado em 2024, uma experiência que ele descreve como transformadora. "Sidney Magal é um ícone da música brasileira, de temperamento forte e autêntico. Era uma responsabilidade enorme, mas tive a honra de representá-lo e ainda trocar com o próprio Magal. Foi alegre, desafiador e enriquecedor."

Outro mergulho profundo foi o filme 100 dias, cinebiografia de Amyr Klink, ainda inédito, com estreia prevista para 2026. O ator fala do projeto com emoção evidente. "Eu precisaria de horas para contar tudo", admite. "Foi um dos processos mais felizes, desafiadores e marcantes da minha existência. Nunca me senti tão ator, nunca me senti tão preenchido." Trabalhar sob a direção de Carlos Saldanha deixou marcas duradouras. "Tenho certeza de que essa jornada vai deixar uma marca especial na história do cinema brasileiro."

O outro lado

Apesar de frequentemente escalado como o bom moço das novelas, Filipe mostrou outra face ao viver um playboy traficante em Justiça 2, papel que rendeu elogios da crítica. Para ele, não há hierarquia entre tipos. "Os mocinhos também são absurdamente complexos. Basta compreendê-los em sua essência. Mas quero viver todos os tipos de personagens possíveis. Quero explorar todo o meu alcance, todos os estilos de narrativa", afirma.

Ator desde os 5 anos, iniciado na publicidade na capital goiana, Filipe Bragança construiu sua carreira com método, curiosidade e entrega. Estreou no audiovisual ainda criança, na novela Chiquititas, do SBT, em 2013. Passou pelo teatro musical, onde foi premiado como Ator Revelação por Les Misérables. Voltou à tevê vivendo um papel na novela Órfãos da terra, em 2019, na TV Globo. No streaming, o jovem galã atuou nas duas temporadas de Dom, da Prime Video; no filme Só se for por amor, da Netflix, onde também emprestou sua veia musical; e Betinho — No fio da navalha, do Globoplay.

Agora, ao assumir o centro da cena em Coração acelerado, parece viver um ponto de convergência entre passado e futuro. Como se cada passo anterior tivesse sido um ensaio silencioso para esse momento em que sua própria história pulsa, acelerada, dentro da ficção.













