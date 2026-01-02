Wagner Moura estampa capa de revista com favoritos ao Oscar

O brasileiro tem se tornado o novo queridinho do cinema mundial ao ser indicado como Melhor Ator por O Agente Secreto, dirigido por Kléber Mendonça Filho, pelo Critics Choice Awards 2026 - (crédito: Reprodução The Hollywood Reporter)

Wagner Moura foi destaque na capa da revista especializada em cinema The Hollywood Reporter, posando ao lado de atores do cinema mundial apontados como grandes apostas para receberem o primeiro Oscar da carreira em 2026.

O brasileiro, de 49 anos, aparece ao lado de Dwayne Johnson, Adam Sandler, Michael B Jordan, Mark Hamill, Jacob Elordi e Jeremy Allen White. A revista aponta que o grupo de atores despontam uma nova leva de reconhecimento para artistas que, apesar de já acumularem trajetórias consolidadas, ainda não conquistaram a estatueta do Oscar.

Wagner tem se tornado o novo queridinho do cinema mundial ao ser indicado como Melhor Ator por O Agente Secreto, dirigido por Kléber Mendonça Filho, pelo Critics Choice Awards 2026. Ele também foi indicado como Melhor Ator Coadjuvante por Ladrões de Drogas.

Em uma mesa-redonda organizada pela revista, Wagner Moura afirma que a cultura brasileira faz parte do que ele leva para os filmes em que atua. “Eu sou um ator brasileiro e represento muitas pessoas que vivem aqui e falam com sotaque”, declara.