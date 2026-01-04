Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (4/1)

Lua míngua em Leão.

Potências cosmogônicas de diversos tipos constituem tua presença e, com o tempo e com o amadurecimento e também tua firme vontade de ser uma pessoa melhor todos os dias, essas potências podem se irradiar através de tua presença, beneficiando as pessoas conhecidas e desconhecidas, além de todos os outros reinos da natureza também.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Essa é a melhor hipótese existencial para todo e qualquer ser humano, se contrapondo à hipótese mais ordinária, que é nos dedicarmos a satisfazer caprichos egoístas cujo resultado não vão beneficiar a mais ninguém, a não ser a nós mesmos.

Viver num Universo infinito e atuarmos com tanta mesquinharia mental, emocional e física não parece algo muito sábio de se fazer, mas acontece que a sabedoria não pode ser forçada, ela precisa ser voluntária.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora vai! E o que não for não era para ser. O assunto é você pisar no acelerador, porque não há mais tempo a perder. A vida é cheia de experiências interessantes, mas que precisam de iniciativas para serem aproveitadas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há dias em que a mente parece perceber tudo com clareza, e essa condição dá a sensação de ter vindo para ficar. Só que não! No dia seguinte desce um véu que encobre o entendimento e faz parecer que não se sabe nada.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Dá para arriscar um pouco mais neste momento, porque assim você transcenderá os limites com que se acostumou a atuar, e conhecerá mundos diversos com que, ao longo do tempo, sua alma se familiarizará. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É importante fazer o bem, mas é preciso olhar direito a quem você vai fazer o bem, porque as pessoas que não mereçam suas virtudes se voltarão contra você por agir assim. Esse é o resultado de um mundo às avessas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Fazendo uma coisa de cada vez e se dedicando a elas com carinho e atenção, você adiantará o expediente de muita coisa que andou se atrasando, justamente porque sua alma não queria encarar nada disso. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Confie no seu taco e aposte alto em seus projetos, sem se importar que o cenário pareça adverso. As coisas continuarão progredindo de acordo com o nível de atrevimento que você investir para que tudo dê certo. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando as coisas terminam bem, a alma se regozija e ganha esperança. Agora, que de uma maneira ou de outra, as coisas parecem terminar bem, é importante você desfrutar ao máximo o bom sentimento decorrente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando a beleza de um panorama ou de alguém em especial estimular sua alma para dizer coisas bonitas, procure se deixar levar por essa onda, mas não faça promessas, apenas descreva a situação em gerúndio.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo que anda dando certo logo no início do ano pode ser mantido assim ao longo dos meses, mas sem deixar nada nas mãos da sorte, e sim com você se dedicando a sustentar os bons sentimentos com vigor e alegria.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tome as iniciativas pertinentes para demonstrar afeto e interesse, mas cuide de selecionar direito as pessoas para fazer isso, senão o tiro sairá pela culatra, e os bons sentimentos se converterão em encrenca.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Esses sentimentos nobres que surgem do fundo do seu coração e que, momentaneamente, não tem ninguém a quem dirigir, podem continuar amadurecendo em seu interior, porque outras pessoas se unem a você telepaticamente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Encontros e desencontros se misturam nesta parte do caminho, e sua alma precisa depositar um voto de confiança nos mistérios da vida, porque os desencontros serão acontecem por bem e os novos encontros também.