Sabrina Sato, Rodriguinho… Os famosos que se casaram em 2025





O ano de 2025 ficou marcado por celebrações amorosas entre celebridades brasileiras e internacionais, com casamentos que chamaram atenção pela diversidade de histórias e estilos. Entre uniões discretas e festas grandiosas, artistas, apresentadores e influenciadores oficializaram relações que já vinham sendo acompanhadas pelo público. Um dos enlaces mais comentados foi o de Rodriguinho, que, após ganhar destaque no BBB 24, subiu ao altar com Bruna Amaral, em São Paulo. Durante o reality, o cantor costumava mencionar a companheira com carinho, reforçando o vínculo que agora foi formalizado.

Além deles, outros nomes conhecidos também disseram "sim" ao longo do ano. Sabrina Sato e Nicolas Prattes, que iniciaram o relacionamento após o Carnaval de 2024, oficializaram a união em uma cerimônia luxuosa realizada no interior paulista. Já Ana Maria Braga celebrou o casamento com Fábio Arruda em um evento íntimo, reunindo apenas familiares e amigos próximos, meses depois de assumirem o relacionamento iniciado nos bastidores da TV.

Entre os enlaces que movimentaram o noticiário, também estiveram Amado Batista e Calita Franciele, cujo romance começou de forma inesperada após um encontro em show e evoluiu até o casamento. Isis Valverde e Marcus Buaiz escolheram uma celebração sofisticada para oficializar a união, enquanto Jakelyne Oliveira e Mariano transformaram em casamento a história iniciada durante um reality show. No cenário internacional, Demi Lovato se casou com Jordan Lutes, com quem mantém relação desde 2022, após um pedido especial feito com música composta pelo próprio noivo.

Outros casais também chamaram atenção pela simbologia ou grandiosidade das cerimônias. Sofia Liberato e Gabriel Gravino anunciaram a união com a mensagem "Que Deus abençoe nossa união e nosso casamento, hoje e sempre", celebrando o momento nos Estados Unidos. Já Lauren Bezos e Jeff Bezos realizaram uma série de eventos luxuosos na Itália, considerados entre os mais comentados do ano. Fechando a lista, Giovanna Lancellotti e Gabriel David optaram por duas celebrações distintas, reforçando 2025 como um período marcado por amor, compromissos e novos começos entre famosos.