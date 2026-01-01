O que fazer no dia 1º para trazer sorte? Terapeuta holística dá dicas

O primeiro dia do ano não é apenas uma data no calendário. Para muita gente, ele carrega um peso simbólico poderoso, quase como um portal energético que se abre para novos caminhos. E, segundo a terapeuta holística e taróloga Angelina Canesso, a forma como esse dia é vivido pode influenciar, sim, o tom do que vem pela frente.

“O dia 1º é simbólico demais. Ele marca o começo de um ciclo coletivo, uma sensação de virada geral”, explica. Neste ano, essa energia ganha ainda mais força: saímos de um ano numerológico 9, ligado a encerramentos, e entramos em um ano 1, associado a inícios. “É como se o campo estivesse zerando”, resume.

Para Angelina, o que torna o dia 1º especial não é superstição, mas intenção. “Energeticamente, o que a gente pensa, sente e escolhe nesse primeiro dia vira um ensaio do que vamos sustentar nos próximos anos. É direção”, afirma.

Para ela, se houvesse um ritual universal para começar bem o ano, ele seria a gratidão. “A gratidão muda tudo. Agradecer pelo que deu certo, pelo que não deu, pelo que ensinou. Isso abre o campo”, diz Angelina.

E para ter esse momento de gratidão, a orientação é simples: papel e caneta na mão, sem regras. Escrever tudo o que vier à mente, com sinceridade. “Não precisa de nada elaborado. A gratidão, por si só, já eleva a frequência.”

O que evitar para não travar a sorte

Se a gratidão abre caminhos, a reclamação pode fazer o oposto. “Reclamar logo no primeiro dia já pesa tudo”, afirma. Segundo ela, atitudes como murmúrio, raiva e lamentação abaixam o padrão vibracional logo na largada do ano.

“Não é julgamento, é consciência. Quanto mais a gente vibra em presença e gratidão, mais a vida responde com fluidez e oportunidade.”

Diferente do que muitos imaginam, Angelina não defende regras fixas sobre cores ou objetos da sorte. “Mais importante do que a cor da roupa é a emoção que você carrega”, destaca.

Um objeto simples, uma roupa confortável ou um momento de paz podem ter mais força energética do que qualquer simbolismo externo. “Se te faz bem, te deixa leve e presente, já está funcionando.”

Movimento ou recolhimento?

Passar o dia em silêncio ou cercado de pessoas? Para a especialista, não existe resposta certa. “A pergunta não é o que é certo. É o que te traz alegria de verdade. Alegria de alma, não euforia”, orienta.

Planejar, refletir ou se movimentar — tudo depende do ritmo de cada um. “Comece o ano se respeitando”, aconselha.

No tarot, Angelina aponta a Carta do Carro como símbolo do começo ideal. “Ela fala de movimento, decisão e direção. Não dá pra criar uma vida nova ficando parada no mesmo lugar”, afirma. A mensagem é clara: assumir o volante da própria vida.

Sorte também é treino

Para quem não acredita em rituais, Angelina deixa uma dica prática: o Caderno da Gratidão. “Não é só energia. A neurociência explica: o cérebro aprende pelo que a gente repete”, diz.

Ao agradecer diariamente, a mente deixa de procurar problemas e passa a enxergar recursos. “A ansiedade abaixa, a clareza aumenta e a vida começa a fluir melhor. Não é milagre. É treino.”

No primeiro dia do ano, e em todos os outros, a mensagem é clara: intenção, presença e escolha consciente. Porque, no fim das contas, sorte também se constrói.