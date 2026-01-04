Veterano no audiovisual, Tulio Starling mantém "curiosidade de aprendiz"

Tulio Starling atravessa a cena brasileira como quem carrega no corpo uma memória longa de palco, rua, ensaio e espera. Aos 35 anos, o ator mineiro formado em artes cênicas pela Universidade de Brasília (UnB) soma quase duas décadas de trabalho e vive um momento de consolidação que não se confunde com acomodação. "Eu gosto de abordar muita coisa como novidade, para ter uma curiosidade de aprendiz", afirma o José Maria de Três Graças, deixando claro que a experiência, para ele, nunca anulou o risco nem o espanto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nascido em Belo Horizonte e brasiliense por formação e afeto, Tulio chegou ao Distrito Federal aos 15 anos e aqui construiu os alicerces da carreira. Foram 12 anos de trabalho intenso com criadores do teatro e do cinema, passando pela cofundação da Agrupação Teatral Amacaca, ao lado do lendário Hugo Rodas, e pela experiência no Teatro Oficina, em São Paulo, sob a direção de José Celso Martinez Corrêa. Dois mestres que marcaram sua trajetória e cujo legado segue pulsando no corpo do ator.

Quando fala de Brasília, de onde saiu em 2017, o tom muda, ganha suavidade. "É de muito amor, muito pertencimento e muita ligação com várias pessoas e com o território em si. Me sinto muito em casa, o coração até acalma", derrete-se.

Desde que se mudou para São Paulo, em 2017, a carreira ganhou projeção nacional. Após viver Chico, irmão de Juma Marruá, no remake de Pantanal, em 2022, Tulio emendou trabalhos no cinema, na televisão e no streaming, passando por séries como Hit Parade, Vicky e a Musa, Dois tempos e Justiça 2, além dos longas Faroeste caboclo, A porta ao lado e O pastor e o guerrilheiro. Em No Rancho Fundo, novela das 18h de 2024, veio o primeiro protagonismo. Agora, em Três Graças, ele vive o médico José Maria, personagem de arco longo e densidade particular.











Sabor de novidade

Assumir um papel na novela das 21h tem sido, segundo ele, um exercício de descoberta. "Mesmo tendo acumulado a experiência imensa de No Rancho Fundo, eu gosto de abordar muita coisa como novidade", diz. Para Tulio, o fato de José Maria não ser um protagonista clássico amplia as possibilidades: "Intensifica a imprevisibilidade dos rumos do personagem, já que o arquétipo não é tão previamente estabelecido. Acho isso tudo muito instigante e divertido".

O ponto de aproximação com o atual personagem está no compromisso ético. "O meu ponto de aproximação com o José Maria é o comprometimento dele com o ofício que ele escolheu na vida", afirma. Ao traçar um paralelo entre medicina e atuação, Starling explica: "O ofício médico e o ofício do ator têm coisas em comum. São muito sobre o outro. A gente atua para o outro". Para ele, interpretar José Maria passa pela recusa à mentira: "Ele não consegue conviver com a ideia de praticar a medicina de uma maneira mentirosa, com remédios que não tratam".

À medida que o personagem avança na denúncia da falsificação de medicamentos da fundação onde trabalha, o conflito se adensa. "Como médico, ele tem compromisso com a ciência. Então, ele enfim vai conseguir ter a certeza científica de que os remédios são mesmo falsos", antecipa. Mas a novela cobra seu preço: "Como numa novela toda ação tem uma complicação, ele vai acabar sofrendo uma represália muito séria", fala o taurino, apontando para os desdobramentos dramáticos que reposicionam forças na trama.

Para construir esse olhar, Tulio buscou experiências concretas. Passou um dia acompanhando o trabalho do Programa Einstein em Paraisópolis. "Foi uma das oportunidades que tive de conversar mais demoradamente com um médico e observar sua maneira de se relacionar com o ofício", relata. "Pude chegar mais perto dos profissionais da medicina pra entender um pouco desse olhar que se forja em alguém que tem o senso de dever e o conhecimento médico", completa. Houve ainda aulas assistidas, leituras e escutas atentas. "Tudo sem pretensão alguma de entender de medicina, porque não é disso que se trata o ofício do ator, mas sim de alimentar imaginário."











O tempo como aliado

Ao refletir sobre a própria trajetória, Tulio fala do tempo como aliado. "Tem mais de 20 anos que eu faço isso com muita paixão", diz, lembrando que o conhecimento acumulado se manifesta, sobretudo, no corpo. "Mesmo que você faça um doutorado sobre ele, o documento mais completo sempre vai ser o seu corpo na cena".

A novela, para ele, exige síntese e dinamismo. "Fazer novela convida o ator a descobrir um poder de síntese, originalidade e dinamismo que eu tenho achado muito legal de tentar alcançar".

Quando o assunto retorna a Brasília, o círculo se fecha. "Até hoje, quando eu penso em um lugar para experimentar alguma coisa no campo da cena, minha imaginação sempre passa por Brasília", diz. O desejo é de continuidade, de troca, de formação. "Eu adoraria que alguma empresa ou instituição se interessasse em construir um movimento consistente de formação técnica em arte e cultura nos vários territórios aí do DF e eu pudesse participar disso".

Tulio não termina a conversa sem agradecer pelo trabalho atual. "Só ler, capítulo a capítulo, uma novela cuja escrita é capitaneada pelo Aguinaldo Silva, já é uma oportunidade muito rara. O que ele, o Virgílio Silva e o Zé Dassilva fazem com a construção da trama, o encadeamento dos conflitos, é muito gostoso de perceber desde o texto escrito. Estou tendo a oportunidade de conhecer e trabalhar com novos colegas de trabalho, tanto no elenco quanto na direção. E estou seguindo na construção da minha relação com o público, nessa linguagem, e nessa escala de tamanho, de alcance, que a tevê aberta produz", elogia.

E tem algo que é importante que o ator destaca sobre aprender sobre essa relação com o público: a presença nas redes sociais. "Eu estou tentando ser mais presente de um jeito que seja prazeroso para mim. Estou aos poucos conseguindo. É sem dúvida uma grande resolução de ano novo. Inclusive, você que está lendo essa entrevista… já me segue? Agradeço pelo estímulo ao blogueirinho que me habita", ele conclui, aos risos.