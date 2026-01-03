TV Brasil estreia série sobre riquezas turísticas nacionais

A TV Brasil lança a série documental inédita Olhar Brasil neste sábado (3), às 18h30. Com foco na diversidade cultural e no potencial turístico no país, o conteúdo original é a primeira coprodução realizada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e por emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Com dez programas de 26 minutos, o projeto busca fortalecer a produção audiovisual regional e as características que diferenciam os destinos turísticos nas cinco regiões do território nacional. O seriado foi desenvolvido a partir do edital lançado pela EBC em 2024 que recebeu 36 inscrições.

Cada documentário atende às linhas temáticas da chamada pública relacionadas ao fomento do turismo. Repleta de sotaques variados, as edições do programa destacam uma perspectiva singular sobre paisagens, histórias e modos de vida que revelam e valorizam a biodiversidade e os ecossistemas do país.

A primeira temporada da série Olhar Brasil também poderá ser acompanhada sob demanda. Os dez episódios da nova bora ficam disponíveis no app TV Brasil Play e também no YouTube do canal. A atração que abre a sequência visita a Serra da Capivara, no Piauí.

Respeito ao regionalismo

Os destinos dos programas são a Serra da Capivara, no Piauí; o Quilombo Kalunga, em Goiás; o município de Guarapari, no litoral do Espírito Santo; as Serras Gerais, no sul de Tocantins; o Caminho do Peabiru, que ocupa diversos estados; a romaria do Muquém e a Congada de Santa Efigênia, em Goiás; o oásis do Canindé de São Francisco, em Sergipe; a Chapada dos Veadeiros, em Goiás; a gastronomia catarinense em Florianópolis; e o turismo sustentável do Novo Airão, no Amazonas.