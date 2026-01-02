Três Graças alcança menor elevação do horário das 9 nesta década

Três Graças alcança a menor elevação do horário das nove da Globo nesta década - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Três Graças está atualmente em cartaz no horário das nove da Globo e provocando uma grande curiosidade. Isso porque, a trama de Aguinaldo Silva obtém um grande sucesso entre a crítica e o público nas redes sociais, mas a audiência segue cada vez menor.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Alok transforma réveillon de Copacabana em palco de grande celebração



Com a chegada das festas de fim de ano, os índices de audiência caíram, como normalmente acontece nessa época todos os anos, e a emissora têm sentindo os efeitos com a trama estrelada por Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral desde a sua estreia.

De acordo com dados consolidados do Kantar Ibope, a Três Graças atualmente detém o título de menor elevação do horário nobre sobre a faixa da sete nesta década. Para se ter uma ideia, o folhetim aumentou os ponteiros da faixa em apenas 0,2 décimos, no comparativo com a antecessora, o remake de Vale Tudo, que havia elevado em 1,9 ponto.

Leia também: Raissa Xavier comemora a diversidade do elenco da próxima novela das 18h



A título de comparativo mais amplo, Três Graças é a menor entre Mania de Você (2024), com míseros 1,6 ponto, e Um Lugar ao Sol (2021), que anotava 2,3 pontos no mesmo período, e são considerados os dois maiores fracassos da história do horário.

O post Três Graças alcança a menor elevação do horário das nove da Globo nesta década foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.