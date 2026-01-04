InícioDiversão e Arte
Vovó fitness revela dieta rigorosa e que come ovos até em dates

A personal trainer Andrea Sunshine fala sobre disciplina corporal, alimentação e vida amorosa

Vovó fitness revela dieta rigorosa e que come ovos até em dates - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Andréa Sunshine, conhecida como a vovó fitness, falou sobre a disciplina por trás de seu corpo definido, os hábitos que possui há anos, e os romances que vive com homens mais jovens.

Em entrevista divulgada pelo The Mirror, a influenciadora declarou que os resultados do corpo escultural são fruto de regras bem estabelecidas, em que segue uma alimentação regrada ao qual tem nos ovos um dos pilares da dieta: são cerca de 15 por dia, e que o alimento costuma acompanhá-la até em encontros românticos.

"Acham engraçado"

"Os homens com quem eu saio geralmente acham engraçado, como a maioria das pessoas", contou a Vovó Fitness. "Mas muitas vezes saio com pessoas que também são do meio fitness ou levam um estilo de vida ativo. Eles entendem que alguém como eu precisa seguir algumas regras. Quando vou à um encontro em um restaurante, coloco meus ovos em um pote ou em um saco com zíper e levo comigo. Preciso manter minha rotina e não vou abrir mão disso por ninguém", declarou.

A influenciadora também comentou sobre as críticas que recebe, ao qual algumas pessoas já classificaram seu corpo como "masculino", algo que, segundo ela, não interfere em suas escolhas.

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 04/01/2026 18:53 / atualizado em 04/01/2026 18:53
