Ivete Sangalo faz caras e bocas durante show e viraliza nas redes sociais

A cantora baiana Ivete Sangalo repercutiu nas redes sociais após fazer caras e bocas em apresentação em show recente. Com expressões exageradas, o vídeo da cantora, que apresentava sua nova canção Vampirinha, viralizou e dividiu opiniões nos comentários.

Alguns internautas comentaram sobre as expressões da cantora, apontando que Ivete parecia fora de si. Já outros, afirmaram que as caras da artista podem ser pela concentração com a nova coreografia, já que era uma das primeiras vezes que Ivete apresentava o novo single.

A música Vampirinha é uma das apostas da cantora para se tornar um sucesso do carnaval, mas o single também não agradou os fãs. Nas redes, internautas criticaram que a canção não parecia dela e que não dava para engolir o novo single. Ivete marcou o carnaval de 2023 com a música Macetando, ao lado de Anitta, e em 2025, lançou O verão bateu na minha porta, que também foi um sucesso na época.



