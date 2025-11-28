Antes do fim: relembre os altos e baixos de Ivete Sangalo e Daniel - (crédito: Reprodução/Instagram)

A confirmação do fim do casamento entre Ivete Sangalo, 53, e Daniel Cady, 40, na última quinta-feira (27), surpreendeu o público e reacendeu discussões sobre os altos e baixos enfrentados ao longo dos 17 anos em que estiveram juntos.

Embora o término tenha sido anunciado de forma respeitosa por meio de uma declaração conjunta no Instagram, o casal já havia vivido momentos de instabilidade que ganharam repercussão.

Convívio difícil em casa

Durante a pandemia de COVID-19, em 2020, Ivete falou abertamente sobre as dificuldades de convivência intensa com o então marido.

Na ocasião, ela destacou que o confinamento havia revelado aspectos da relação até então desconhecidos por ambos.

“A gente tem aprendido muito um sobre o outro. Às vezes, o bicho pega por conta dessa percepção que não tínhamos um do outro”, iniciou.

“Mas nosso interesse de ficarmos juntos é muito relevante na vida da gente. Tem muita discussão, muita crise. Nunca passei um mês inteiro dentro de casa”, continuou a cantora.

“Está sendo desafiador, mas não falo em relação a filhos. Não falo em relação a filho, porque você sabe que sou uma mãe presente”, desabafou a artista em entrevista com Thaís Fersoza.

Limpeza de fotos juntos

Já em 2021, internautas notaram que Daniel havia apagado algumas fotos em que aparecia ao lado da esposa, o que gerou especulações sobre uma possível crise conjugal.

Diante dos boatos, o nutricionista recorreu às redes sociais para esclarecer a situação e negar qualquer ligação com problemas no relacionamento.

“Já vou logo começar a live adiantando esse assunto, que foi fofoca pura. Não teve nada com meu casamento. Não sei de onde surgiu essa história. Alguma semente do mal viu quando eu estava recomeçando meu Instagram e soltou isso”, afirmou durante uma transmissão ao vivo.

O comunicado oficial do rompimento, publicado pelos dois nas redes sociais nesta quinta-feira (27), foi breve, mas enfatizou a harmonia e o respeito mútuo na nova fase.

“Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”, diz o texto compartilhado pelo agora ex-casal.