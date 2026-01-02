Ivete Sangalo leva cuspida na cara ao vivo e reação viraliza - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ivete Sangalo viveu uma situação inusitada nos bastidores do show que comandou no Réveillon.

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais mostra o momento em que a cantora, famosa por hits como "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim", acaba sendo atingida por uma cuspida acidental durante uma entrevista.

O episódio aconteceu enquanto ela conversava com um repórter e a deixou visivelmente surpresa, chegando a ficar desorientada por alguns segundos.

O ocorrido rapidamente se transformou em um momento constrangedor para o profissional, que percebeu a situação na hora e pediu desculpas à artista.

Apesar do desconforto inicial, o episódio rapidamente viralizou e virou meme nas redes sociais.

No X, antigo Twitter, um usuário escreveu: "Tô rachando com a Ivete levando uma cuspida na cara kkkk".

Já no Instagram, uma seguidora relatou: "Menino, eu tava assistindo na hora e fiquei tentando entender o que aconteceu. Vi o repórter se desculpando, mas jamais imaginei que foi um cuspe".

Outro internauta também reagiu ao momento: "Meu Deus, eu me enterrava [de tanta vergonha]".