Ivete Sangalo leva cuspida na cara ao vivo e reação viraliza

Ivete Sangalo viveu uma situação inusitada nos bastidores do show que comandou no Réveillon.
Um vídeo que passou a circular nas redes sociais mostra o momento em que a cantora, famosa por hits como "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim", acaba sendo atingida por uma cuspida acidental durante uma entrevista.
O episódio aconteceu enquanto ela conversava com um repórter e a deixou visivelmente surpresa, chegando a ficar desorientada por alguns segundos.
O ocorrido rapidamente se transformou em um momento constrangedor para o profissional, que percebeu a situação na hora e pediu desculpas à artista.
Apesar do desconforto inicial, o episódio rapidamente viralizou e virou meme nas redes sociais.
No X, antigo Twitter, um usuário escreveu: "Tô rachando com a Ivete levando uma cuspida na cara kkkk".
Já no Instagram, uma seguidora relatou: "Menino, eu tava assistindo na hora e fiquei tentando entender o que aconteceu. Vi o repórter se desculpando, mas jamais imaginei que foi um cuspe".
Outro internauta também reagiu ao momento: "Meu Deus, eu me enterrava [de tanta vergonha]".
