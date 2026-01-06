Giovanna Ewbank se revolta com comentários ofensivos sobre família - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Uma publicação familiar de Giovanna Ewbank acabou ganhando um desdobramento inesperado nas redes sociais. A apresentadora, de 39 anos, decidiu se posicionar após um comentário ofensivo direcionado a ela e ao marido, Bruno Gagliasso, surgir em resposta a uma foto ao lado dos filhos. Sem rodeios, ela reagiu publicamente e escreveu: "Boa sorte. Você vai precisar. De um advogado também".

A mensagem que motivou a resposta chamou atenção pelo tom agressivo e pelas acusações feitas ao casal. No texto, o autor disparou: "Esse casal é o puríssimo extrato do branco moderno: O rico que sofre de White Guilty e se humilha com esse auto ódio que se materializa em síndrome de branco salvador que defende os oprimidos pretos e demais minorias coitadas. Isso sem contar o fetiche por perversões sexuais".

O comentário foi feito no X, antigo Twitter, e fazia referência a uma imagem publicada no dia 1º de janeiro. Na foto, Giovanna Ewbank desejava aos seguidores "muita saúde, amor, paz e alegria" ao lado da família.

Pais de Títi, Bless e Zyan, Giovanna e Bruno costumam compartilhar momentos íntimos nas redes. Desta vez, porém, a exposição acabou gerando um embate público, encerrado com uma resposta firme da apresentadora.

