Vera Magalhães anuncia saída do Roda Viva após seis anos no programa

Vera Magalhães esteve à frente do Roda Viva em sete temporadas

A jornalista Vera Magalhães anunciou, nesta terça-feira (6/1), que vai deixar o Roda Viva, da TV Cultura, após sete temporadas e seis anos à frente do programa. Em nota nas redes sociais, a apresentadora informou que o fim do contrato foi uma decisão da emissora.

Segundo Vera, a renovação do contrato por mais um ano foi acertada em reunião feita em dezembro. Essa seria a última temporada da jornalista, que alegou ser importante que 2026 fosse um ano de transição no programa. “Falei do meu desejo de coroar este círculo virtuoso para o programa com a celebração dos 40 anos e a cobertura eleitoral”, escreveu. “Ficou tudo acertado com a direção da emissora e fui avisada que seria chamada em breve para assinar o contrato”.

No entanto, a apresentadora alega que a TV Cultura não entrou em contato até o fim de 2025, o que gerou especulações sobre a quebra do contrato. A notícia da quebra de contrato veio após a jornalista pedir um posicionamento sobre o acordo para Maria Ângela de Jesus, presidente da Fundação Padre Anchieta, organização responsável pela emissora.

No novo comunicado, a TV alegou “mudanças de planos” e pediu que a apresentadora ficasse até abril. Segundo Vera, a decisão veio após nova reunião com a diretora de jornalismo, Marília Assef. “Diante da quebra de um acordo já selado presencialmente, optei por me desligar de imediato”, escreveu.

A jornalista comanda o Roda Viva até fevereiro, quando deve ser substituída por outro apresentador. A TV Cultura ainda não se manifestou ou indicou nomes para substituir a apresentadora.