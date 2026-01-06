Zé Felipe faz show com Ana Castela e comenta relação

Zé Felipe e Ana Castela subiram ao palco juntos pela primeira vez desde o anúncio do fim do namoro. Na última segunda-feira, 5, o cantor fez uma participação especial no Boiadeira em Alto-Mar, navio da sertaneja e comentou, em entrevista, sobre o sentimento por ela após a separação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante o show, os dois cantaram Sua Boca Mente, parceria lançada em outubro de 2025. A apresentação foi marcada por poucas interações entre os artistas, o que chamou a atenção do público presente.
Nos bastidores, Zé Felipe falou com carinho sobre o relacionamento que viveu com Ana Castela e destacou o vínculo com a família da cantora. "A família da Ana é muito especial na minha vida. As famílias são muito parecidas, têm os mesmos valores. São pessoas que quero levar para sempre. Amo a Ana, amo para sempre, mas foi tudo muito rápido", afirmou.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Término entre Zé Felipe e Ana Castela
Os cantores Zé Felipe e Ana Castela terminaram o namoro após dois meses de relacionamento. O anúncio foi feito por meio de um texto publicado nas redes sociais do sertanejo no dia 29 de dezembro.
"Sou grato por tudo o que vivemos juntos", escreveu Zé Felipe em um story que trazia uma foto do agora ex-casal. "Aprendi muito com ela. Fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo."
O cantor expressou carinho pela família Castela e disse que ama a cantora. "Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho", esclareceu.
Ele prosseguiu desejando "toda a felicidade do mundo" à ex-namorada e pediu para que usuários das redes sociais não "inventem mentiras" sobre a cantora. "Peço a compreensão e o respeito de todos nesse momento", finalizou.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Giovanna Ewbank se revolta com comentários ofensivos sobre família
- Diversão e Arte Milton Cunha é afastado da Globo após propaganda do governo Lula
- Diversão e Arte "Terra Nostra" alcança 100 capítulos com Ibope abaixo da antecessora
- Diversão e Arte Fátima Bernardes se manifesta sobre casamento com Túlio Gadêlha
- Diversão e Arte Horóscopo: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (6/1)
- Diversão e Arte Morre o cineasta húngaro Béla Tarr, aos 70 anos