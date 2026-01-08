Horóscopo: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (8/1)

Data estelar: Lua míngua em Virgem

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quando pressentires que tua alma vai se ensombrecer de novo, inclina tua mente na direção de algo ou de alguém que te estimule a pensar coisas bonitas, dizer palavras belas e bondosas, porque essa luz, mesmo que tênue, atualizará a consciência que te libertará das sombras.

E na mesma medida em que tua alma se libertar, vai libertar também todas as pessoas de teu círculo de relacionamentos, e que outro objetivo poderia ser mais nobre e elevado do que esse?

Se por essas coisas complicadas do destino não conseguires realizar esse exercício, pelo menos não te acomodes no mau humor e na amargura como se fossem parte intrínseca da experiência de vida e não houvesse nada melhor para realizar, é melhor que tua alma se atormente com dilemas e com o que lhe falta do que se acomodar nos equívocos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você se aproxima ao momento culminante que separa o passado do futuro, e que representa a medida de todos os esforços desempenhados, para que sua alma continue, linda e vibrante, a construção do destino. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

No meio das conversas informais surgem ideias maravilhosas, que podem, eventualmente, se transformarem em projetos de vida. Importante lembrar que esse é apenas o começo, ainda bastante distante do que seria o destino.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Compartilhar seu bem-estar é uma nobre aspiração, que pode ser mal interpretada pelas pessoas mal-humoradas e amargas. Portanto, selecione direito as pessoas com que você deseja compartilhar seu bem-estar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seu progresso material e espiritual se fundamenta na qualidade dos relacionamentos que você desenvolver nos próximos meses. Portanto, selecione com sabedoria as pessoas que você permitirá se aproximar. Seleção.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os pressentimentos conectam sua alma a eventos que ainda estão muito distantes de acontecer, com o objetivo de você se preparar para esses e, o mais importante, que não dependa exclusivamente da sorte para acontecer.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça a sua vontade, mesmo que as circunstâncias pareçam adversas, porque a partir de agora será melhor você sempre tentar fazer com que sua vontade prevaleça, do que ficar dependendo das circunstâncias para avançar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É um bom começo de ano, os sinais são promissores e a alma acusa recibo de que as perspectivas se tornaram auspiciosas. De vez em quando a antiga angústia voltará para atormentar sua alma. Procure não lhe dar conversa.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há discussões que precisam ser evitadas, porque só produziriam desgaste, porém, há outras que, apesar do desgaste inevitável, trazem consigo perspectivas que, com o devido amadurecimento, resultariam em coisas boas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Esses pensamentos teimosos que se agarraram à sua mente precisarão ser metabolizados da melhor maneira possível, de modo a se transformarem em perspectivas realistas. Assim, sua mente se tornará serena.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O acolhimento que você recebe não é mera casualidade, é o sinal de que as pessoas apreciam sua presença. Isso há de servir para você transitar pelo meio social com mais soltura e espontaneidade. Tudo certo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Selecione com sabedoria as encrencas em que vai se meter, porque há encrencas que são produtivas e motivam o amadurecimento, enquanto há outras que só servem para complicar a cena, como se a sua alma precisasse disso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure orientar suas ações e iniciativas no sentido de produzir bem-estar a todas as pessoas que façam parte de seu círculo de influência, ou pelo menos para aquelas pessoas que estejam receptivas para tanto.