Record aposta alto e transforma Dudu Camargo em estrela da casa

O nome de Dudu Camargo passou a circular com outro peso nos bastidores da Record.
Funcionários descrevem um ambiente de aposta clara no jornalista, que hoje tem liberdade incomum para sugerir ideias, opinar em formatos e até conduzir momentos de improviso durante gravações.
Segundo apuração do portal LeoDias, essa autonomia é resultado direto da boa resposta do público após sua participação em “A Fazenda 17”, que reposicionou o comunicador dentro da casa.
A avaliação interna é de que Dudu reúne carisma, timing televisivo e facilidade de conexão com a audiência, atributos que o colocaram rapidamente em evidência.
Ele é visto pela emissora como acessível, bem relacionado e profissionalmente articulado. A postura nos bastidores teria pesado tanto quanto o desempenho no vídeo para que a direção apostasse em um espaço maior na programação.
Na prática, isso já se reflete no ar. Dudu marcou presença no “Domingo Espetacular” e ganhou destaque recente no “Balanço Geral”, onde passou a comandar quadros próprios.
A intenção da Record seria expandir sua participação e consolidá-lo como um dos nomes em ascensão da casa.
