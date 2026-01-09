Globo de Ouro 2026: saiba onde assistir, apresentadores e indicados

A mais tradicional premiação de Hollywood já tem data, hora e local. A 83ª edição do Globo de Ouro será realizada neste domingo (11/1), diretamente do Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, e começa às 22h (horário de Brasília). Pela primeira vez, a cerimônia terá transmissão aberta no Brasil, pela TV Globo, logo após o Fantástico.
A apresentação da transmissão ficará a cargo da jornalista Maria Beltrão, com comentários da atriz Dira Paes e do crítico de cinema Waldemar Dalenogare. O público também poderá acompanhar a premiação pelo canal por assinatura TNT e pela plataforma de streaming HBO Max, que contará com comentários da especialista em filmes e séries Aline Diniz.
A principal aposta brasileira no Globo de Ouro 2026 é o filme O Agente Secreto, que recebeu três indicações de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, pela atuação de Wagner Moura. Assim como ocorreu com Ainda Estou Aqui no ano passado, a equipe do longa brasileiro terá uma mesa exclusiva no salão, reforçando o prestígio da produção na premiação.
Em 2025, o cinema nacional viveu um momento histórico quando Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui. Semanas depois, a atriz foi indicada ao Oscar.
A cerimônia será apresentada novamente pela comediante Nikki Glaser, e entre as novidades deste ano está a criação da categoria Melhor Podcast.
A lista de apresentadores da noite reúne alguns dos principais nomes de Hollywood e da música, como Julia Roberts, George Clooney, Miley Cyrus, Kevin Hart, Melissa McCarthy, Zoë Kravitz, Queen Latifah, Snoop Dogg, Ana de Armas, Dakota Fanning, Amanda Seyfried e Lalisa Manobal.
Na disputa por Melhor Filme de Drama, títulos como Frankenstein, Hamnet, Pecadores e o brasileiro O Agente Secreto aparecem entre os favoritos. Já na categoria de Comédia ou Musical, produções como Bugonia, Marty Supreme e Uma Batalha Após a Outra entram em destaque.
Confira abaixo a lista de indicados:
Filmes
Melhor Filme de Drama
Frankestein
Hamnet
Foi Apenas Um Acidente
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Melhor Filme de Comédia ou Musical
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
Uma Batalha Após A Outra
Melhor Direção
Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após A Outra
Ryan Coogler – Pecadores
Guillermo del Toro – Frankenstein
Jafas Panahi – Foi Apenas Um Acidente
Joachim Trier – Valor Sentimental
Chloé Zhao – Hamnet
Melhor Ator em Filme de Drama
Joel Edgerton – Sonhos de Trem
Oscar Isaac – Frankenstein
Dwayne Johnson – Coração de Lutador: The Smashing Machine
Michael B. Jordan – Pecadores
Wagner Moura – O Agente Secreto
Jeremy Allen White – Springsteen: Salve-me do Desconhecido
Melhor Atriz em Filme de Drama
Jessie Buckley – Hamnet
Jennifer Lawrence – Morra, Amor
Renate Reinsve – Valor Sentimental
Julia Roberts – Depois da Caçada
Tessa Thompson – Hedda
Eva Victor – Sorry, Baby
Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical
Timothée Chalamet – Marty Supreme
George Clooney – Jay Kelly
Leonardo DiCaprio – Uma Batalha Após A Outra
Ethan Hawke – Blue Moon
Lee Byung-Hun – No Other Choice
Jesse Plemons – Bugonia
Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical
Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Cynthia Erivo – Wicked: Parte 2
Kate Hudson – Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
Chase Infiniti – Uma Batalha Após A Outra
Amanda Seyfried – O Testamento de Ann Lee
Emma Stone – Bugonia
Melhor Ator Coadjuvante
Benicio del Toro – Uma Batalha Após A Outra
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Sean Penn – Uma Batalha Após A Outra
Adam Sandler – Jay Kelly
Stellan Skarsgård – Valor Sentimental
Melhor Atriz Coadjuvante
Emily Blunt – Coração de Lutador: The Smashing Machine
Elle Fanning – Valor Sentimental
Ariana Grande – Wicked: Parte 2
Inga Ibsdotter Lilleass – Valor Sentimental
Amy Madigan – A Hora do Mal
Melhor Roteiro
Uma Batalha Após A Outra
Marty Supreme
Pecadores
Foi Apenas Um Acidente
Valor Sentimental
Hamnet
Melhor Trilha Sonora
Frankenstein
Pecadores
Uma Batalha Após A Outra
Sirät
Hamnet
F1
Melhor Canção Original
Dream As One – Avatar: Fogo e Cinzas
Golden – Guerreiras do K-pop
I Lied To You – Pecadores
No Place Like Home – Wicked: Parte 2
The Girl In The Bubble – Wicked: Parte 2
Sonhos de Trem – Sonhos de Trem
Melhor Filme de Língua Não-Inglesa
Foi Apenas Um Acidente
No Other Choice
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Sirat
The Voice Of Hind Rajab
Melhor Filme de Animação
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Elio
Guerreiras do K-pop
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Maior Evento Cinematográfico do Ano
Avatar: Fogo e Cinzas
F1
Guerreiras do K-pop
Missão: Impossível – O Acerto Final
Pecadores
A Hora do Mal
Wicked: Parte 2
Zootopia 2
Televisão
Melhor Série de Drama
A Diplomata
Pitt
Pluribus
Ruptura
Slow Horses
The White Lotus
Melhor Ator de Drama em Série de TV
Sterling K. Brown – Paradise
Diego Luna – Andor
Gary Oldman – Slow Horses
Mark Ruffalo – Task
Adam Scott – Ruptura
Noah Wyle – The Pitt
Melhor Atriz de Drama em Série de TV
Kathy Bates – Matlock
Britt Lower – Ruptura
Helen Mirren – Terra da Máfia
Bella Ramsey – The Last Of Us
Keri Russell – A Diplomata
Rhea Seehorn – Pluribus
Melhor Série de Comédia
Abbott Elementary
O Urso
Hacks
Ninguém Quer
Only Murders in the Building
O Estúdio
Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical
Adam Brody – Ninguém Quer
Steve Martin – Only Murders in the Building
Glen Powell – Chad Powers
Seth Rogen – O Estúdio
Martin Short – Only Murders in the Building
Jeremy Allen White – O Urso
Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical
Kristen Bell – Ninguém Quer
Ayo Edebiri – O Urso
Selena Gomez – Only Murders in the Building
Natasha Lyonne – Poker Face
Jenna Ortega – Wandinha
Jean Smart – Hacks
Melhor Filme para TV ou Série Limitada
Adolescência
All Her Fault
O Monstro em Mim
Black Mirror
Morrendo por Sexo
A Namorada
Melhor Ator de Filme para TV ou Série Limitada
Jacob Elordi – O Caminho Estreito Para os Confins do Norte
Paul Giamatti – Black Mirror
Stephen Graham – Adolescência
Charlie Hunnam – Monster: A História de Ed Gein
Jude Law – Black Rabbit
Matthew Rhys – O Monstro em Mim
Melhor Atriz de Filme para TV ou Série Limitada
Claire Danesi – O Monstro em Mim
Rashida Jones – Black Mirror
Amanda Seyfried – Long Bright River
Sarah Snook – All Her Fault
Michelle Williams – Morrendo por Sexo
Robin Wright – A Namorada
Melhor Ator Coadjuvante — Televisão
Owen Cooper – Adolescência
Billy Crudup – The Morning Show
Walton Goggins – The White Lotus
Josan Isaac – The White Lotus
Tramell Tillman – Ruptura
Ashley Walters – Adolescência
Melhor Atriz Coadjuvante — Televisão
Carrie Coon – The White Lotus
Erin Doherty – Adolescência
Hannah Einbinder – Hacks
Catherine O’Hara – O Estúdio
Parker Posey – The White Lotus
Aimee Lou Wood – The White Lotus
Melhor Comediante
Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein – The Second Best Night Of Your Life
Kevin Hart – Acting My Age
Kumail Nanjiani – Night Thoughts
Ricky Gervais – Mortality
Sarah Silverman – Postmortem
Melhor Podcast
Armchair Expert With Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang With Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless
Up First