Globo de Ouro 2026: saiba onde assistir, apresentadores e indicados

Entre as novidades deste ano está a criação da categoria Melhor Podcast

A mais tradicional premiação de Hollywood já tem data, hora e local. A 83ª edição do Globo de Ouro será realizada neste domingo (11/1), diretamente do Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, e começa às 22h (horário de Brasília). Pela primeira vez, a cerimônia terá transmissão aberta no Brasil, pela TV Globo, logo após o Fantástico.

A apresentação da transmissão ficará a cargo da jornalista Maria Beltrão, com comentários da atriz Dira Paes e do crítico de cinema Waldemar Dalenogare. O público também poderá acompanhar a premiação pelo canal por assinatura TNT e pela plataforma de streaming HBO Max, que contará com comentários da especialista em filmes e séries Aline Diniz.

A principal aposta brasileira no Globo de Ouro 2026 é o filme O Agente Secreto, que recebeu três indicações de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, pela atuação de Wagner Moura. Assim como ocorreu com Ainda Estou Aqui no ano passado, a equipe do longa brasileiro terá uma mesa exclusiva no salão, reforçando o prestígio da produção na premiação.

Em 2025, o cinema nacional viveu um momento histórico quando Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui. Semanas depois, a atriz foi indicada ao Oscar.

A cerimônia será apresentada novamente pela comediante Nikki Glaser, e entre as novidades deste ano está a criação da categoria Melhor Podcast.

A lista de apresentadores da noite reúne alguns dos principais nomes de Hollywood e da música, como Julia Roberts, George Clooney, Miley Cyrus, Kevin Hart, Melissa McCarthy, Zoë Kravitz, Queen Latifah, Snoop Dogg, Ana de Armas, Dakota Fanning, Amanda Seyfried e Lalisa Manobal.

Na disputa por Melhor Filme de Drama, títulos como Frankenstein, Hamnet, Pecadores e o brasileiro O Agente Secreto aparecem entre os favoritos. Já na categoria de Comédia ou Musical, produções como Bugonia, Marty Supreme e Uma Batalha Após a Outra entram em destaque.

Confira abaixo a lista de indicados:

Filmes

Melhor Filme de Drama

Frankestein

Hamnet

Foi Apenas Um Acidente

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Melhor Filme de Comédia ou Musical

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

Uma Batalha Após A Outra

Melhor Direção

Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após A Outra

Ryan Coogler – Pecadores

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafas Panahi – Foi Apenas Um Acidente

Joachim Trier – Valor Sentimental

Chloé Zhao – Hamnet

Melhor Ator em Filme de Drama

Joel Edgerton – Sonhos de Trem

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – Coração de Lutador: The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Pecadores

Wagner Moura – O Agente Secreto

Jeremy Allen White – Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Melhor Atriz em Filme de Drama

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Morra, Amor

Renate Reinsve – Valor Sentimental

Julia Roberts – Depois da Caçada

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby

Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical

Timothée Chalamet – Marty Supreme

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – Uma Batalha Após A Outra

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung-Hun – No Other Choice

Jesse Plemons – Bugonia

Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical

Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Cynthia Erivo – Wicked: Parte 2

Kate Hudson – Song Sung Blue: Um Sonho a Dois

Chase Infiniti – Uma Batalha Após A Outra

Amanda Seyfried – O Testamento de Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio del Toro – Uma Batalha Após A Outra

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – Uma Batalha Após A Outra

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgård – Valor Sentimental

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt – Coração de Lutador: The Smashing Machine

Elle Fanning – Valor Sentimental

Ariana Grande – Wicked: Parte 2

Inga Ibsdotter Lilleass – Valor Sentimental

Amy Madigan – A Hora do Mal

Melhor Roteiro

Uma Batalha Após A Outra

Marty Supreme

Pecadores

Foi Apenas Um Acidente

Valor Sentimental

Hamnet

Melhor Trilha Sonora

Frankenstein

Pecadores

Uma Batalha Após A Outra

Sirät

Hamnet

F1

Melhor Canção Original

Dream As One – Avatar: Fogo e Cinzas

Golden – Guerreiras do K-pop

I Lied To You – Pecadores

No Place Like Home – Wicked: Parte 2

The Girl In The Bubble – Wicked: Parte 2

Sonhos de Trem – Sonhos de Trem

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

Foi Apenas Um Acidente

No Other Choice

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Sirat

The Voice Of Hind Rajab

Melhor Filme de Animação

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

Guerreiras do K-pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Maior Evento Cinematográfico do Ano

Avatar: Fogo e Cinzas

F1

Guerreiras do K-pop

Missão: Impossível – O Acerto Final

Pecadores

A Hora do Mal

Wicked: Parte 2

Zootopia 2

Televisão

Melhor Série de Drama

A Diplomata

Pitt

Pluribus

Ruptura

Slow Horses

The White Lotus

Melhor Ator de Drama em Série de TV

Sterling K. Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Adam Scott – Ruptura

Noah Wyle – The Pitt

Melhor Atriz de Drama em Série de TV

Kathy Bates – Matlock

Britt Lower – Ruptura

Helen Mirren – Terra da Máfia

Bella Ramsey – The Last Of Us

Keri Russell – A Diplomata

Rhea Seehorn – Pluribus

Melhor Série de Comédia

Abbott Elementary

O Urso

Hacks

Ninguém Quer

Only Murders in the Building

O Estúdio

Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical

Adam Brody – Ninguém Quer

Steve Martin – Only Murders in the Building

Glen Powell – Chad Powers

Seth Rogen – O Estúdio

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – O Urso

Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical

Kristen Bell – Ninguém Quer

Ayo Edebiri – O Urso

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Natasha Lyonne – Poker Face

Jenna Ortega – Wandinha

Jean Smart – Hacks

Melhor Filme para TV ou Série Limitada

Adolescência

All Her Fault

O Monstro em Mim

Black Mirror

Morrendo por Sexo

A Namorada

Melhor Ator de Filme para TV ou Série Limitada

Jacob Elordi – O Caminho Estreito Para os Confins do Norte

Paul Giamatti – Black Mirror

Stephen Graham – Adolescência

Charlie Hunnam – Monster: A História de Ed Gein

Jude Law – Black Rabbit

Matthew Rhys – O Monstro em Mim

Melhor Atriz de Filme para TV ou Série Limitada

Claire Danesi – O Monstro em Mim

Rashida Jones – Black Mirror

Amanda Seyfried – Long Bright River

Sarah Snook – All Her Fault

Michelle Williams – Morrendo por Sexo

Robin Wright – A Namorada

Melhor Ator Coadjuvante — Televisão

Owen Cooper – Adolescência

Billy Crudup – The Morning Show

Walton Goggins – The White Lotus

Josan Isaac – The White Lotus

Tramell Tillman – Ruptura

Ashley Walters – Adolescência

Melhor Atriz Coadjuvante — Televisão

Carrie Coon – The White Lotus

Erin Doherty – Adolescência

Hannah Einbinder – Hacks

Catherine O’Hara – O Estúdio

Parker Posey – The White Lotus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Melhor Comediante

Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein – The Second Best Night Of Your Life

Kevin Hart – Acting My Age

Kumail Nanjiani – Night Thoughts

Ricky Gervais – Mortality

Sarah Silverman – Postmortem

Melhor Podcast

Armchair Expert With Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang With Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First





