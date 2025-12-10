Wagner Moura está entre as 10 melhores atuações do ano, diz New York Times

Wagner Moura foi indicado ao Globo de Ouro por "O Agente Secreto" - (crédito: Victor Jucá/Divulgação)

Wagner Moura, protagonista de O Agente Secreto, figurou em uma seleta lista do The New York Times que reuniu 10 grandes atuações de 2025. O jornal convidou artistas a demonstrarem como despertam paixões fundamentais — amor, ódio, alegria ou tristeza — em seus trabalhos. Entre os escolhidos, além do ator brasileiro, estão Teyana Taylor em One Battle After Another, Jacob Elordi em Frankenstein e Jessie Buckley em Hamnet.

Em seu depoimento, Moura refletiu sobre o próprio processo criativo: “Quanto mais envelheço, mais procuro trazer de mim mesmo para o personagem. É como compartilhar algo sobre mim, algo em que acredito. Sou uma pessoa muito política e, claro, isso se manifesta nas coisas que faço. Arte e política estão muito próximas”, afirmou.

Moura ainda comentou sobre a relação com as emoções que mobiliza em cena: “Eu ainda sinto alegria como se fosse uma criança. Acho que todos os atores — talvez artistas em geral — brincam, fingem, que é o que as crianças fazem. Crianças são ótimos atores, quando não são domesticadas. Elas são naturais, os melhores atores do mundo.”

A boa fase se estende à temporada de prêmios. Wagner Moura foi indicado ao Globo de Ouro 2026 na categoria de melhor ator de filme (drama) por O Agente Secreto, conforme anúncio feito na segunda-feira (8/12). Essa marca soma-se à sua indicação anterior, em 2016, quando concorreu ao prêmio de melhor ator em série de drama por Narcos — categoria vencida por Jon Hamm, de Mad Men.

Além da nomeação de Moura, o filme de Kleber Mendonça Filho apareceu nas disputas de Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. A 83ª edição do Globo de Ouro será realizada em 11 de janeiro.