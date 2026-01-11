Wagner Moura celebra participação no Globo de Ouro: "Tem sido maravilhoso"

O ator Wagner Moura celebrou a participação do filme O agente secreto na premiação do Globo de Ouro na noite deste domingo (11/1), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Durante uma entrevista à revista Variety, o brasileiro disse que a participação do filme "significa muito" e que a experiência de participar do evento tem sido "maravilhosa".

Essa não foi a primeira indicação de Moura na premiação. O ator já tinha sido indicado para Melhor Ator pela série Narcos, em 2016. Agora, contudo, o brasileiro representa uma produção brasileira no Globo de Ouro.

"Eu não posso negar o fato de estar aqui para falar de um filme brasileiro, um filme que é falado em português, e isso não acontece com frequência", disse.

O Brasil chega a uma marca inédita, com um filme nacional concorrendo a três categorias da premiação: O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, está indicado a Melhor Filme - Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme - Drama.