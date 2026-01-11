InícioDiversão e Arte
GLOBO DE OURO

Wagner Moura celebra participação no Globo de Ouro: "Tem sido maravilhoso"

Brasileiro disse que a participação do filme "significa muito" e que a experiência de participar do evento tem sido "maravilhosa"

Wagner Moura no Globo de Ouro 2026 - (crédito: Michael Tran / AFP)
Wagner Moura no Globo de Ouro 2026 - (crédito: Michael Tran / AFP)

O ator Wagner Moura celebrou a participação do filme O agente secreto na premiação do Globo de Ouro na noite deste domingo (11/1), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Durante uma entrevista à revista Variety, o brasileiro disse que a participação do filme "significa muito" e que a experiência de participar do evento tem sido "maravilhosa".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Essa não foi a primeira indicação de Moura na premiação. O ator já tinha sido indicado para Melhor Ator pela série Narcos, em 2016. Agora, contudo, o brasileiro representa uma produção brasileira no Globo de Ouro.

"Eu não posso negar o fato de estar aqui para falar de um filme brasileiro, um filme que é falado em português, e isso não acontece com frequência", disse.

O Brasil chega a uma marca inédita, com um filme nacional concorrendo a três categorias da premiação: O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, está indicado a Melhor Filme - Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme - Drama.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 11/01/2026 21:14
SIGA
x