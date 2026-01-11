Jordana Morais, moradora de Águas Claras, é escolhida para o BBB26

Moradora de Águas Claras, Jordana Morais foi escolhida pelo público como uma das representantes do Centro-Oeste na casa do BBB 26. Junto com Paulo Augusto, ela foi a vencedora da Casa de Vidro da região — todos os dez participantes do grupo Pipoca foram selecionados por meio da dinâmica, que foi realizada nas cinco regiões do país. O anúncio foi feito durante o programa Seleção BBB, exibido pela Rede Globo na noite deste domingo (11/1).

Nascida em Paraíso do Tocantins e criada em Goiânia, Jordana, 29, veio para Brasília na adolescência, após a separação dos pais, quando passou a morar com a avó materna. Formada em direito, atualmente trabalha como modelo e influenciadora digital. "Ela não tem medo de nada", adiantou a amiga Ivana Carneiro em entrevista ao Correio.

"O que precisar ser falado, ser dito, ela vai dizer. Eu tenho certeza que ela vai jogar muito. Ela não tem só um rostinho bonito, a bicha é porreta. Quando ela tem que falar, sai de perto, porque ela fala", garantiu. Amiga da influenciadora há cinco anos, Ivana afirmou: “A Jordana vai ser campeã do BBB, com certeza”. Segundo perfil divulgado pelo programa, a influenciadora se considera “desinibida, carismática, intensa e teimosa”.

Os demais participantes do reality, porém, serão revelados apenas durante a estreia do reality, nesta segunda-feira (12/1), após a novela das 21h. Eles são divididos entre Veteranos, ex-BBB’s que voltam a competir pelo prêmio milionário, e Camarote, composto por nomes conhecidos pelo público.