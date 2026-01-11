BBB 26: 10 participantes são escolhidos para entrar na casa; veja lista

A lista dos 10 participantes do grupo pipoca do Big Brother Brasil 2026 foi divulgada na noite deste domingo (11/1), após votação aberta ao público. Antes da escolha, os participantes se instalaram na Casa de Vidro, que foi montada em shoppings das cinco regiões do Brasil. Foram selecionados um casal de cada região.

Jordana Morais e Paulo Augusto foram os que conquistaram mais votos na região Centro-Oeste com 57,58% e 53,75%, respectivamente.

Veja a lista completa de brothers e sisters que vão entrar na casa:

Centro-Oeste

Moradora de Águas Claras, a modelo e influenciadora Jordana Morais será a única representante do Distrito Federal no BBB 26. Nascida em Paraíso do Tocantins e criada em Goiânia, Jordana, 29, veio para Brasília na adolescência, após a separação dos pais, quando passou a morar com a avó materna. Formada em direito, atualmente trabalha como modelo e influenciadora digital. "Ela não tem medo de nada", adiantou a amiga Ivana Carneiro em entrevista ao Correio.

O estudante de Medicina Veterinária Paulo Augusto tem 21 anos e é natural de Inhumas, Goiás. Atualmente, vive em Anápolis, no mesmo estado, e trabalha como pecuarista e influenciador. Conta que sempre acompanhou o pai na roça. Assim, desenvolveu uma forte ligação com o campo e afeição aos animais de grande porte. Ainda novo, sente orgulho de suas conquistas.

Norte

Natural de Juruti, Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, Amazonas. É influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase dez anos. Filha mais velha de quatro irmãos, passou a infância em meio à floresta e cresceu numa família cuja fonte de renda sempre foi a agricultura, especialmente a produção de farinha. .

Brigido, de 34 anos, é nascido e vive em Manaus, Amazonas. É formado em Engenharia de Produção e após trabalhar na área, assumiu o posto de diretor de uma escola particular fundada por sua família na capital do estado. Conta ter reerguido a instituição após dificuldades financeiras e hoje usa o ambiente escolar para inovar e empreender, dando mentorias para profissionais do setor. Considera-se um líder nato, diz ser teimoso e que gosta de vencer na base de argumentos.

Nordeste

Aos 32 anos, Maxiane é natural de Nazaré da Mata, mas vive em Carpina, ambas cidades de Pernambuco. É professora de História e influenciadora digital. Foi criada com os avós maternos, junto com os pais e o irmão em uma família humilde. Apesar da simplicidade, diz que teve uma infância maravilhosa e com os pais presentes. Após concluir a faculdade, fez pós-graduação e logo conseguiu uma vaga como professora do Ensino Médio na rede estadual.

O médico Marcelo conquistou 68,23% dos votos. Natural de Currais Novos (RN) e com 31 anos, o participante é médico formado pela Universidade Cristã da Bolívia. Quando estudava no exterior, Marcelo trabalhou como modelo e vendeu trufa para se manter.

Sul

A estudante de Direito Samira é natural de Butiá, no Rio Grande do Sul, cresceu em Gravataí, mas hoje vive em Imbituba, Santa Catarina. Revela ter sido uma criança comunicativa, espontânea e determinada a se destacar. Queria buscar sua própria identidade, longe de tudo que já conhecia.

Sudeste

Milena tem 26 anos e é natural de Itambacuri, Minas Gerais. Atualmente, mora em Teófilo Otoni, no mesmo estado. Começou a trabalhar como empregada doméstica e babá ainda muito nova; aos 22 abriu sua própria empresa de recreação infantil, com a qual complementa o sustento de sua casa.

Marcel é natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive hoje. Tem 35 anos e é advogado, mas começou a trabalhar aos 14 anos como entregador de jornal e depois como office boy para ajudar em casa. A faculdade de Direito, que concluiu aos 23 anos, foi custeada por um amigo do pai.