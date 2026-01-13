Morre Erich von Däniken, autor de ‘Eram os Deuses Astronautas?’

Von Däniken ficou mundialmente conhecido como um dos principais divulgadores da chamada Teoria dos Antigos Astronautas - (crédito: Redes sociais)

O escritor suíço Erich von Däniken morreu no último sábado (10/1), aos 90 anos, em Interlaken, na Suíça. A morte foi confirmada pelo pesquisador e apresentador Giorgio A. Tsoukalos, que publicou uma homenagem nas redes sociais lamentando a perda. “É com profunda tristeza e o coração pesado que anunciamos o falecimento de Erich von Däniken”, escreveu. “Ele será lembrado por amigos ao redor do mundo, milhões de leitores e colegas que tiveram o privilégio de trabalhar com ele por décadas.”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Atriz de Cheias de Charme morre aos 48 anos

Nascido em Zofingen, em 14 de abril de 1935, von Däniken ficou mundialmente conhecido como um dos principais divulgadores da chamada Teoria dos Antigos Astronautas, segundo a qual civilizações antigas teriam sido visitadas por seres extraterrestres. A ideia ganhou projeção internacional com o livro Eram os Deuses Astronautas?, publicado em 1968, que se tornou um best-seller traduzido para dezenas de idiomas e vendeu milhões de exemplares ao redor do mundo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao longo de sua carreira, o autor associou relatos presentes em textos religiosos e históricos — como a Bíblia, o Alcorão, o Mahabharata e escritos tibetanos — à hipótese de contatos entre humanos e civilizações alienígenas no passado remoto. Von Däniken também foi um dos fundadores da Archaeology, Astronautics and SETI Research Association (AAS RA) e teve papel central na popularização do tema por meio da série televisiva Alienígenas do Passado, exibida em diversos países, inclusive no Brasil.

Apesar do sucesso editorial e midiático, as ideias de von Däniken sempre enfrentaram forte rejeição da comunidade científica. Arqueólogos, historiadores e pesquisadores classificam suas obras como pseudociência, pseudoarqueologia e pseudohistória, argumentando que suas conclusões carecem de evidências empíricas e metodologia científica. Ainda assim, seus livros tiveram impacto duradouro no imaginário popular e ajudaram a consolidar o debate sobre vida extraterrestre na cultura de massa.