"O descobrimento da Terra’, de Bruno Lago, problematiza uso político da fé

Com narrativa que relembra contexto das Grandes Navegações e discute processos coloniais, o romance de estreia de Bruno Lago ganha agora versão impressa, cuja pré-venda ocorre até julho. Disponível nos meios digitais desde agosto de 2024, O descobrimento da Terra se utiliza de influências históricas para discutir temáticas e tensões do presente.

O livro de Bruno Lago parte de premissa levantada em Os deuses astronautas, do suíço Erich von Däniken, sobre o envolvimento alienígena na construção de civilizações antigas. Em O descobrimento da Terra, porém, essas entidades sobrenaturais invadem o planeta com intuito exploratório. “Usei a ideia de que alguns povos confundiram os europeus com divindades e como eles se aproveitaram disso. Também quis trazer a questão racial, debatendo a forma como os europeus trataram os outros povos por onde passaram”, diz o escritor.

Figuras com aparência celestial se infiltram na sociedade e provocam reações diferentes em cada um dos sete protagonistas do livro. “Ramirez, que é o padre da cidade, tem sua fé abalada com a chegada desses supostos anjos, sem saber o que deve continuar a fazer. Tem também a Ariel, uma prostituta que faz o seu serviço em busca de informação privilegiada que pode lhe dar algum tipo de poder”, explica Lago.

Situado em “futuro próximo”, o livro discute problemas da mistura entre as esferas religiosas e políticas. Para o autor do livro, esse fenômeno é preocupante. “Infelizmente muitas pessoas acabam manipulando a fé das pessoas para fins políticos. Religião e política não poderiam se misturar jamais”, opina. O desfecho da história é pessimista, segundo Lago.

O lançamento da versão física, em Brasília, está previsto para agosto, sem local e data definidos. Quem comprar pela pré-venda, até julho, ganha o exemplar com autógrafo, além de marcador de páginas.

Serviço

O descobrimento da Terra (Tagore Editora, R$ 70,00). Pré-venda disponível neste link.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel