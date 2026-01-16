Cholé Zhao segue como grande escultora de emoções, em fita de Shakespeare

Crítica // Hamnet: A vida antes de Hamlet ★★★★

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A abundância e o prenúncio de felicidade se instalam em Hamnet: A vida antes de Hamlet, tão logo Agnes (Jessie Buckley) e o entorpecido Will (Paul Mescal, um coadjuvante de peso) se conectam; isso bem antes de a prole de ambos despontar, somando à família Susanna (Bodhi Rae Breathnach), Hamnet (Jacobi Jupe) e Judith (Olivia Lynes). Afirmado às vésperas do século 17, entretanto, não resultará no famoso "tudo são rosas".

Gravetos, couro, ervas, raízes, breu e água são elementos marcados a fogo na retina dos espectadores que entram em contato com a direção de fotografia de Lukasz Zal (o talento polonês de Ida, Zona de interesse e Guerra fria). Brilhante também é o desenho de produção a cargo de Fiona Crombie (a mesma de A favorita, do grego Yorgos Lanthimos). Stratford, a cidade de nascimento de William Shakespeare, abriga o incipiente Will do filme. Na tela, ele ainda aparece como tutor de latim, considerado um "sem ofício" pelo autoritário pai, e que sonha com a vida urbana ofertada por Londres.

Num registro delicado, afeito ao encanto do teatro, a diretora chinesa Chloé Zhao se apoia em texto de Maggie O'Farrell para contar da destituição do afeto e do seu renascimento entre duas almas progressistas e mutuamente encantadas. Revalidar sentimentos de espectadores e do público (enquanto personagens que acolhem as peças de Shakespeare, no Globe Theatre) é a tarefa de Zhao, enquanto administra sólida dramaturgia feita de gestos de desatino, presságios e convulsões. Aos protagonistas é reservada uma travessia de desgraça, a partir da morte de um filho, o que dá enorme guinada para o casal que vive "com o coração aberto".

Comandando uma empática personagem, dona de existência harmônica, Jessie Buckley investe numa emoção cristalina, com presença translúcida, e, quando abraça o luto, sugere a grandeza cênica de uma Liv Ullmann, a clássica atriz de Bergman que fez história com o chamado grito primal visto no denso Face a face (1976).

Com filhos que acolhem o terreno lúdico imposto pela tradição teatral pretendida pelo pai, o enredo ganha muita coerência dada a precisa montagem do brasileiro Affonso Gonçalves (talento de Ainda estou aqui e Carol). É o teatro, aliás, que novamente imprime colorido, na renovação dos personagens, conscientes, e em paz, com a ideia de algo que, se algo pulsa, fatalmente, um dia morrerá.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Turismo Acervo do Museu do Futebol recebe novas camisas

Acervo do Museu do Futebol recebe novas camisas Revista do Correio Malformação de orelha: entenda quando a cirurgia é necessária

Malformação de orelha: entenda quando a cirurgia é necessária Flipar História do salame atravessa séculos: conheça seu legado gastronômico



