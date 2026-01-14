Fafá de Belém vai à Justiça após ataques virtuais

De acordo com advogados, foram adotadas medidas para identificar os autores das publicações - (crédito: Instagram)

A equipe jurídica da cantora Fafá de Belém divulgou, nesta quarta-feira (14/1), uma nota à imprensa em que formaliza uma notícia crime para apuração de conteúdos difamatórios relacionados à artista nas redes sociais.

De acordo com o comunicado, além da representação criminal, foram adotadas medidas para identificar os autores das publicações e preservar as evidências digitais.

“As ameaças e conteúdos caluniosos e difamatórios atingem diretamente a honra e a imagem de Fafá de Belém e de pessoas de suas famílias”, diz a nota.

A artista vem sendo alvo de perseguição online desde 2024, após se posicionar publicamente sobre temas como a descriminalização do aborto. Em março do ano seguinte, Fafá teve a presença anunciada em uma partida de futebol comemorativa do mês das mulheres, em Belém.

Os episódios desencadearam uma série de ataques virtuais de grupos extremistas que envolveram inclusive pessoas próximas à artista nos meses seguintes. As publicações difamatórias aumentaram com a chegada do Círio de Nazaré, em outubro, onde Fafá de Belém se apresenta há 15 anos.

Segundo a revista Veja, setores radicais da Igreja Católica rejeitaram a participação da cantora na festividade religiosa devido aos posicionamentos feitos por ela. Fafá chegou a denunciar, nas redes sociais, ameaças de apedrejamento feitas por grupos conservadores.

A equipe jurídica da cantora afirma que as ocorrências estão sendo encaminhadas às autoridades e que novos ataques serão objeto de ações imediatas.



