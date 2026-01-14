InícioDiversão e Arte
Fafá de Belém vai à Justiça após ataques virtuais

Cantora foi alvo de ameças de grupos radicais após se posicionar sobre temas como descriminalização do aborto

De acordo com advogados, foram adotadas medidas para identificar os autores das publicações - (crédito: Instagram)
A equipe jurídica da cantora Fafá de Belém divulgou, nesta quarta-feira (14/1), uma nota à imprensa em que formaliza uma notícia crime para apuração de conteúdos difamatórios relacionados à artista nas redes sociais. 

De acordo com o comunicado, além da representação criminal, foram adotadas medidas para identificar os autores das publicações e preservar as evidências digitais. 

“As ameaças e conteúdos caluniosos e difamatórios atingem diretamente a honra e a imagem de Fafá de Belém e de pessoas de suas famílias”, diz a nota. 

 
 
 
A artista vem sendo alvo de perseguição online desde 2024, após se posicionar publicamente sobre temas como a descriminalização do aborto. Em março do ano seguinte, Fafá teve a presença anunciada em uma partida de futebol comemorativa do mês das mulheres, em Belém.

Os episódios desencadearam uma série de ataques virtuais de grupos extremistas que envolveram inclusive pessoas próximas à artista nos meses seguintes. As publicações difamatórias aumentaram com a chegada do Círio de Nazaré, em outubro, onde Fafá de Belém se apresenta há 15 anos.

Segundo a revista Veja, setores radicais da Igreja Católica rejeitaram a participação da cantora na festividade religiosa devido aos posicionamentos feitos por ela. Fafá chegou a denunciar, nas redes sociais, ameaças de apedrejamento feitas por grupos conservadores.

A equipe jurídica da cantora afirma que as ocorrências estão sendo encaminhadas às autoridades e que novos ataques serão objeto de ações imediatas.


 

14/01/2026 19:53
