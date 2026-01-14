Morre Vera Barreto Leite, a primeira top model brasileira

Vera foi personagem importante na fundação da TV Globo, onde atuou como uma das primeiras atrizes da emissora - (crédito: Instragram/ Teatro Oficina)

A modelo e atriz Vera Barreto Leite morreu, nesta quarta-feira (14/1), aos 89 anos. A informação foi confirmada pelo Teatro Oficina de São Paulo. A causa da morte não foi informada.

“Hoje a tarde, Vera partiu”, diz a publicação. “Voa, Vera! Etherna! Muito amor por essa maneca”. Artistas da televisão, como Matheus Nachtergaele e Alessandra Negrini, também prestaram os sentimentos à modelo nos comentários.

Vera, que ficou conhecida como a primeira top model brasileira, trabalhou com os estilistas Christian Dior e Dener Pamplona de Abreu, além de desfilar para Coco Chanel. No cinema, atuou em O Homem Nu, de Roberto Santos, e As Cariocas, de Walter Hugo Khouri.

Em 2023, ela fez a última aparição nas telas com os filmes A Alegria é a Prova dos Nove, Feira da Ladra e Tia Virgínia. Vera foi personagem importante na fundação da TV Globo, onde atuou como uma das primeiras atrizes da emissora.

Ela foi homenageada pelo Teatro Oficina em 2024, companhia na qual contribuiu a partir da década de 1960. O monólogo Vozes Humanas apresentava a atriz como uma personagem que passava por uma desilusão amorosa.



