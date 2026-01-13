Conheça os filmes nacionais com estreias previstas para 2026

O cinema brasileiro promete um ano movimentado em 2026. Com histórias que transitam entre dramas familiares, crítica social, suspense psicológico, terror, ficção científica e comédia, as produções nacionais apostam em diversidades de temas para, novamente, ocuparem espaço de destaque em festivais internacionais e nas salas de cinema do país.

Reunindo diretores consagrados, novos talentos e veteranos, os lançamentos previstos para este ano revelam um retrato plural do Brasil que vão desde o passado histórico às angústias contemporâneas e projeções de futuro. Confira:

Vicentina Pede Desculpas (Gabriel Martins)

Entre os destaques está Vicentina Pede Desculpas, novo longa de Gabriel Martins, da Filmes de Plástico, produtora responsável por Marte Um. Protagonizado por Rejane Faria, o filme acompanha Vicentina, uma mulher de 75 anos que precisa enfrentar a morte do filho, motorista de ônibus envolvido em um acidente que provoca uma tragédia de grandes proporções após o veículo cair de um viaduto.

À medida que a investigação levanta a hipótese de suicídio, Vicentina embarca em uma dolorosa jornada para procurar as famílias das vítimas e pedir perdão. O elenco ainda conta com Maira Azevedo, Giovanna Heliodora, Thalma de Freitas e Grace Passô. O longa ainda não tem data de estreia confirmada.

Corações Naufragados

Dirigido por Caco Souza e produzido pela WG Produções, o longa é ambientado entre Sergipe e o Rio de Janeiro, e resgata um episódio pouco explorado da memória nacional: os ataques do submarino alemão U-507 à costa sergipana, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, que resultaram na morte de mais de 600 civis brasileiros.

A trama acompanha a jovem jornalista Lucinda Camargo (Olivia Torres), que escreve sob pseudônimo masculino, e o capitão da Marinha Francisco da Silva (William Nascimento), líder clandestino antinazista. Entre amor e resistência, o casal enfrenta repressão política e os horrores da guerra. O elenco reúne nomes como Dalton Vigh, Daniel de Oliveira, Wagner Santisteban, Leonardo Medeiros e mais de 40 atores sergipanos.

Yellow Cake

No campo da ficção científica, Yellow Cake, de Tiago Melo, terá estreia mundial no Festival de Roterdã 2026. Ambientado na cidade de Picuí, no sertão da Paraíba, o filme acompanha um experimento secreto que tenta erradicar o mosquito Aedes aegypti por meio do uso de urânio extraído da região. Rejane Faria interpreta a cientista nuclear Rúbia Ribeiro, ao lado de Tânia Maria, que ganhou destaque recente em O Agente Secreto. O longa marca o retorno de Tiago Melo ao festival que o premiou por Azougue Nazaré.

Quarto do Pânico

Quarto do Pânico, de Gabriela Amaral Almeida, é uma releitura brasileira do clássico Panic Room, de David Fincher. A trama acompanha uma mulher recém-viúva que se refugia com a filha no quarto secreto de casa após uma invasão criminosa. No elenco estão Isis Valverde, Marco Pigossi, André Ramiro, Caco Ciocler e Marianna Santos.

Os Corretores

Os Corretores, dirigido por Andrucha Waddington e estrelado por Fernanda Torres, aposta na tragicomédia para retratar o cotidiano de um casal de agentes imobiliários. Produzido pela Conspiração em parceria com a Globo Filmes e a Sony, o filme reúne um elenco numeroso, incluindo Irene Ravache, Fulvio Stefanini, Katiuscia Canoro, Camila Márdila e Lázaro Ramos, e ainda não teve sinopse detalhada nem data de estreia divulgadas.

Precisamos Falar

Filme de Rebeca Diniz e Pedro Waddington, inspirado no best-seller O Jantar. Estrelado por Marjorie Estiano e Alexandre Nero, o filme aborda o choque de dois casais de classe média alta ao descobrirem que os filhos adolescentes cometeram um assassinato. Após sessões especiais no Festival do Rio e na Mostra de São Paulo, o longa segue sem data definida para estreia comercial.

Doutor Monstro

O cinema brasileiro também revisita crimes reais em Doutor Monstro, dirigido por Marcos Jorge e inspirado no caso do cirurgião plástico Farah Jorge Farah. Taís Araújo interpreta uma promotora de justiça determinada a condenar o médico, vivido por Marat Descartes, em uma narrativa que discute feminicídio, impunidade e o sistema judiciário.

Morte e Vida Madalena

Entre os projetos autorais, Morte e Vida Madalena, de Guto Parente, mistura drama e metalinguagem ao retratar uma produtora de cinema grávida, em luto pelo pai e envolvida em uma produção de uma ficção científica B que parece desmoronar.

Futuro Futuro

Já Futuro Futuro, de Davi Pretto, imagina um Brasil distópico onde a inteligência artificial convive com uma nova síndrome neurológica, acompanhando a jornada de um homem (K) sem memória em busca de identidade. Após usar um viciante dispositivo IA em um curso para pessoas com a estranha síndrome, K embarca em uma jornada trágica e absurda para tentar encontrar o seu lugar no mundo.

Ato Noturno

O suspense erótico marca Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher, selecionado para a mostra Panorama do Festival de Berlim 2025. O filme acompanha o relacionamento secreto entre um ator iniciante e um político, que entram em um caso secreto e juntos descobrem um fetiche em fazer sexo em lugares públicos. A estreia nos cinemas está marcada para 15 de janeiro.

(Des)controle

O filme (Des)controle, de Rosane Svartman e Carol Minêm, protagonizado por Carolina Dieckmmann, aborda alcoolismo, maternidade e sobrecarga feminina com humor ácido e drama. O longa acompanha a história de Kátia Klein, escritora bem-sucedida e mãe dedicada, que vê sua vida sair do eixo quando passa por um bloqueio criativo que a impede de trabalhar, além de um casamento em ruína.

Isso tudo ao mesmo tempo que administra o acúmulo das demandas de seus dois filhos e de seus pais. Sobrecarregada e em busca de um alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao descontrole total, reativando seu alcoolismo.

O lançamento está previsto para 5 de fevereiro.

Lusco-Fusco

Em Lusco-Fusco, de Bel Bechara e Sandro Serpa, que retrata a amizade entre duas mulheres em contextos de opressão. Vera é uma professora do ensino fundamental envolvida em uma relação abusiva com Matias, cujo retorno repentino abala sua vida.

Já Alda, sua vizinha não alfabetizada e faxineira no mesmo colégio, desistiu de seus sonhos para cuidar do filho, Dinho, e da neta, Joana. A amizade entre as duas fortalece e ilumina os caminhos para escaparem da opressão que vivem, inspirando a menina Joana, sobre o que é ser uma mulher no Brasil no século 21.

Coração das Trevas

Dirigido por Rogério Nunes, Coração das Trevas acompanha o jovem Tenente Marlon em um futuro próximo na cidade carioca. Situado por toda a sua vida na classe média-alta da sociedade, ele nunca havia tido contato tão direto com as extensas favelas do Rio de Janeiro do que estava tendo agora por conta de sua profissão.

Agora, com a missão de encontrar e capturar o Capitão Kurtz, um policial respeitado que desapareceu após uma operação, Marlon encara uma viagem arriscada, já que o nível do mar subiu o suficiente para alagar partes do estado.

Geni e o Zepelim

Dirigido por Anna Muylaert e inspirado na canção de Chico Buarque, o longa narra a história de Geni (Ayla Gabriela), uma travesti que se prostitui e precisa lidar com o preconceito e a humilhação na comunidade ribeirinha onde vive. Esse local é invadido pelo Comandante (Seu Jorge), que chega em seu zepelim com o objetivo de expulsar os moradores e explorar o território para fins próprios.

Sob os protestos dos moradores, o Comandante aceita deixar o local em paz e levar suas tropas embora com uma condição: Geni precisa passar uma noite com ele. E assim, o destino daquela comunidade que tanto a humilhou recai sobre as mãos da travesti.

Carolina – Quarto de Despejo

O longa adapta para o cinema a obra Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, publicada em 1960, que narra a trajetória da autora. Suas anotações revelam a luta diária para alimentar os filhos e sua relação com a escrita, que a tornou a primeira escritora negra brasileira a alcançar reconhecimento internacional, com mais de um milhão de exemplares vendidos em mais de 40 países e traduções para 14 idiomas. Maria Gal protagoniza.

Escola Sem Muros

A trama se passa em 1995, quando um novo diretor chamado Braz Nogueira, interpretado por Júlio Andrade, chega à Campos Salles. A escola, conhecida como “lixão” ou “fábrica de bandido”, para onde os piores alunos da região eram transferidos, se mantinha à distância da comunidade que ela atendia.

Entretanto, Braz, ao lado dos líderes comunitários Orlando (Flavio Bauraqui) e Rosana (Larissa Bocchino), enfrenta os desafios impostos pela violência do bairro e o estigma que seus alunos enfrentam todo dia, determinado a devolver a escola a quem ela realmente pertence: os habitantes de Heliópolis.

Antartida

O filme, produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, se passa numa estação de pesquisa brasileira na Antártida, onde um crime contra a pesquisadora Inês (Marina Ruy Barbosa) transforma todos os homens da base em suspeitos. A trama acompanha a investigação da Subcomandante Elisabeth (Andrea Beltrão) para desvendar o caso, com apoio de outras mulheres da base, incluindo a Dra. Marina (Leandra Leal).

Corrida dos Bichos

Inspirado no universo ilegal do jogo do bicho, o filme segue um jovem destemido precisa vencer uma corrida voraz para salvar a vida de sua irmã. A trama se passa em um futuro distópico, onde o jogo do bicho evoluiu e cada animal do jogo passou a ser representado por um corredor de parkour em busca de um prêmio. Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera, Anitta, Seu Jorge, João Guilherme e Silvero Pereira estrelam.

Love Kills

Dirigido por Luiza Shelling Tubaldini, o filme Love Kills acompanha a história de Helena (Thais Lago), uma jovem vampira que vive assombrando um café localizado no centro da cidade de São Paulo, mais especificamente na Cracolândia. Aos poucos, ela vai se aproximando de Marcos (Gabriel Stauffer), um garçom ingênuo e sem nenhuma ligação com o mundo sobrenatural, e aumentando a sua conexão com a humanidade.

Criando uma história de amor, o garoto não poderia imaginar o que realmente acontecia nos locais mais obscuros de onde ele morava. Enquanto isso, a vampira precisará conter a sua vontade por sangue se realmente quiser construir um relacionamento promissor.

Pequenas Criaturas

Dirigido por Anne Pinheiro Guimarães, Pequenas Criaturas acompanha Helena (Carolina Dieckmmann), uma mãe deixada para trás pelo seu marido, que na verdade apenas tinha ido para fora do país em uma viagem de negócios. Ambientado no ano de 1986, eles precisaram se mudar para a mais nova capital futurista do país. Agora, em uma cidade nova e sem apoio do seu amado, ela terá que lidar com um adolescente irritado e uma criança de 8 anos que acreditava ver a vida de um jeito diferente de todos os outros.

Herança de Narcisa

A Herança de Narcisa acompanha o retorno de Ana (Paolla Oliveira) à casa onde passou a infância. O antigo lar, um velho casarão localizado no bairro do Cosme Velho no Rio, é a única herança deixada por sua recém falecida mãe, vaidosa e instável ex-vedete Narcisa. Decidida a vender a casa, Ana começa a revirar o imóvel ao lado de seu irmão Diego que, ao contrário da irmã, decide abrir um mar de antigos traumas e mistérios ao destrancar o camarim de sua mãe, local onde estão os segredos de sua morte.

Querido Mundo

A queda de uma ponte numa noite de tempestade une os mundos de Elsa (Malu Galli) e Oswaldo (Eduardo Moscovis), que acabam por se encontrar no Rio de Janeiro nos escombros de um prédio abandonado por seus construtores. A história investiga um encontro improvável numa véspera de Ano Novo e apresenta um humor ácido enquanto os personagens avaliam suas vidas pessoais, profissionais e as perspectivas de futuro.

Barba Ensopada de Sangue

Barba Ensopada de Sangue acompanha um homem que decide acabar com a própria vida e pede para o seu filho Gabriel (Gabriel Leone) cuidar de sua cadela após sua morte. Nessa conversa dramática, o pai revela ao filho o misterioso desaparecimento de seu avô (Ricardo Blat) em uma pequena cidade de pescadores.

Velhos Bandidos

Velhos Bandidos acompanhará o casal de aposentados Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), enquanto planejam um enorme assalto à banco. Só que para o roubo ser perfeito eles precisam de um casal de jovens assaltantes.

Nancy e Sid, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, serão os convocados e serão os grandes parceiros de crime. O maior problema do grupo de ladrões será o obstinado investigador Oswaldo (Lázaro Ramos). Estreia em 05 de março nos cinemas.