Pianista e compositora Iara Gomes encerra turnê com show gratuito

Pianista Iara Gomes volta ao palco da Escola de Música de Brasília, onde dá aulas, com show que encerra turnê - (crédito: Divulgação)

A pianista e compositora brasiliense Iara Gomes encerra, nesta segunda-feira (19/1), a turnê Coisas inúteis com show gratuito na Escola de Música de Brasília, às 19h30. O projeto, que reúne as musicistas Thanise Silva (flauta), Paula Zimbres (baixo elétrico) e Larissa Umaytá (percuteria), passou por outras três capitais: Natal, Goiânia e Rio de Janeiro. A sensação, comenta Iara Gomes, é completar um ciclo. "Voltamos ao nosso ponto de partida."

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A turnê apresentou disco homônimo, lançado em 2024. O processo de composição foi inspirado por ideias filosóficas, a partir de leituras como Clóvis de Barros, Ailton Krenak e Byung Chul-Han. "Como a noção de produtividade atinge o nosso meio artístico, a arte, a música?", questiona. O álbum busca aprofundar essa reflexão, que aparece também durante as performances.

"É um show de música instrumental, então o conceito é muito aberto, mas as falas, os títulos das músicas e toda essa conversa filosófica em torno do tema traz algo que fica muito claro a partir dessa interação músico-filosófica", afirma Iara Gomes. O trabalho abre espaço ao sensível, poético e subjetivo, que escapam à lógica da produtividade.

A fusão entre música instrumental brasileira e jazz contemporâneo é outra marca do projeto. Ao conduzir essa experimentação, o quarteto composto por mulheres "faz com que o público reconheça a nossa presença na música instrumental", aponta Iara. Para ela, a representação contribui para romper paradigmas em estilos musicais ainda marcados por desigualdade de gênero.

"No fim, a gente está exercendo uma forma de militância porque a mulher instrumentista, quando sobe ao palco, é vista na sua expressão improvisando, compondo, exercendo funções criativas, que é algo muito raro dentro da música popular. Isso gera uma transformação social, que é o que a gente deseja ver", afirma a pianista.

Entre as apresentações de destaque, o quarteto passou pela Blue Note, no Rio de Janeiro, conhecida por reunir grandes nomes da música brasileira. A recepção nesse e em outros lugares, define Iara, foi calorosa. "A gente teve o grande privilégio de subir em palcos que já são consagradamente destinados à música instrumental." O show de encerramento da turnê integra a programação do 47º Civebra (Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Serviço

Show Coisas inúteis

Quando: segunda-feira (19/1)

Onde: Teatro Carlos Galvão (TCG) — Escola de Música de Brasília (EMB)

Horário: 19h30

Entrada franca

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco



