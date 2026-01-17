Tânia Maria compartilha encontro com João Gomes: 'coração do bem'

Um encontro entre dois dos artistas mais aclamados do momento conquistou a internet nesta semana. Na quinta-feira (15/1), a atriz Tania Maria, a dona Sebastiana de O Agente Secreto, publicou foto com o cantor João gomes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Amei conhecer!”, escreveu a atriz. “Ele é luz, simplicidade e um coração do bem”. Na foto, os dois aparecem sorridentes e a artista segura um buquê de flores.
Aos 79 anos, Tânia Maria conquistou o público e a crítica nacional e estrangeira com a participação no filme ganhador do Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. A trajetória da atriz e costureira chamou a atenção por mostrar que nunca é tarde para realizar sonhos. A primeira aparição de Tânia nos sets de filmagem aconteceu quando tinha 72 anos, no filme Bacurau (2019), de Kleber Mendonça Filho, que também dirige O Agente Secreto.
Nas redes sociais, a artista virou uma verdadeira celebridade, com mais de 100 mil seguidores e contratos de publicidade com grandes marcas. Tânia também presenteou os internautas com encontros ilustres, entre eles com a atriz Fernanda Montenegro.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O cantor João Gomes também ganhou os holofotes com o trabalho solo e o álbum Dominguinho, colaboração com Jota.pê e Mestrinho, que rendeu um Grammy Latino aos artistas. As conquistas renderam ao cantor pernambucano o título de Homem do Ano na Música pela revista GQ Brasil.
Saiba Mais
- Diversão e Arte TV Cultura anuncia Ernesto Paglia no comando do Roda Viva
- Diversão e Arte "Brokeback Mountain": clássico do cinema estreia versão teatral em SP
- Diversão e Arte Paolla Oliveira critica episódio de presente surpresa: 'invasão'
- Diversão e Arte Luciana Gimenez deixa RedeTV! após 25 anos na emissora
- Diversão e Arte Amigos rebatem versão de 'esquecimento' sobre morte de Elke Maravilha
- Diversão e Arte Mostra de Cinema de Tiradentes abre programação do cinema nacional em 2026