Tânia Maria compartilha encontro com João Gomes: 'coração do bem'

Um encontro entre dois dos artistas mais aclamados do momento conquistou a internet nesta semana. Na quinta-feira (15/1), a atriz Tania Maria, a dona Sebastiana de O Agente Secreto, publicou foto com o cantor João gomes.

“Amei conhecer!”, escreveu a atriz. “Ele é luz, simplicidade e um coração do bem”. Na foto, os dois aparecem sorridentes e a artista segura um buquê de flores.

Aos 79 anos, Tânia Maria conquistou o público e a crítica nacional e estrangeira com a participação no filme ganhador do Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. A trajetória da atriz e costureira chamou a atenção por mostrar que nunca é tarde para realizar sonhos. A primeira aparição de Tânia nos sets de filmagem aconteceu quando tinha 72 anos, no filme Bacurau (2019), de Kleber Mendonça Filho, que também dirige O Agente Secreto.

Nas redes sociais, a artista virou uma verdadeira celebridade, com mais de 100 mil seguidores e contratos de publicidade com grandes marcas. Tânia também presenteou os internautas com encontros ilustres, entre eles com a atriz Fernanda Montenegro.

O cantor João Gomes também ganhou os holofotes com o trabalho solo e o álbum Dominguinho, colaboração com Jota.pê e Mestrinho, que rendeu um Grammy Latino aos artistas. As conquistas renderam ao cantor pernambucano o título de Homem do Ano na Música pela revista GQ Brasil.



